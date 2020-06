Voetbalfans tevreden met schrappen zondagavondduel

Het door de fans niet bepaald geliefde tijdstip zal alleen worden gebruikt voor clubs die de donderdag ervoor een Europese uitwedstrijd hebben gespeeld. „Voetbal op zondagavond is heel onwenselijk. Mooi dat de KNVB, de clubs en tv-zender FOX Sports naar de mening van de supporters hebben geluisterd”, aldus Matthijs Keuning, voorzitter van de belangenorganisatie van de voetbalfans.

Het Supporterscollectief had zich eerder duidelijk uitgesproken over eredivisievoetbal op zondagavond. „Een minachting van de supporters, die in de crisis massaal hun seizoenkaart verlengden”, zei Keuning eerder. Het speelplan dat vrijdag werd gepresenteerd door de voetbalbond voelde als een geruststelling. „Veel mensen moeten op maandag weer vroeg naar werk of school. We zagen vorig seizoen al dat de bezetting bij deze wedstrijden lager was dan gemiddeld. Clubs merkten het ook in hun omzet. Daarom is het goed dat dit tijdstip nu waarschijnlijk maar een enkele keer gebruikt zal worden.”