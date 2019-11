Excelsior: ’Geef racisme de rode kaart’

In het stadion van Excelsior liggen er op vrijdag 22 november op alle stoeltjes een kaart, met de tekst: „Geef racisme de rode kaart.” Excelsior roept alle toeschouwers op de kaart in de achttiende minuut in de lucht te steken.

Daarmee hoopt de Rotterdamse club een einde te maken aan racisme. „Afgelopen weekend hebben we moeten ervaren dat we er in Nederland nog niet altijd voor elkaar zijn. Racisme is helaas blijkbaar nog steeds onderdeel van onze samenleving en dat heeft ons als club diep geraakt”, refereert Excelsior op het clubkanaal naar het incident met Mendes Moreira.

De vleugelaanvaller werd tijdens de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd in en tegen Den Bosch racistisch bejegend. Zichtbaar geëmotioneerd liep hij over het veld. De wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd. Het nieuws bereikte ook het Nederlands elftal, dat dinsdagmiddag met een eigen statement naar buiten trad. Ook buitenlandse media hoorden van het incident.

Excelsior wil zijn speler tegen Volendam een extra hart onder de riem steken. Reden om in de achttiende minuut de actie te starten, is omdat Mendes Moreira rugnummer 18 draagt.