Celtics met uitblinker Thomas langs Wizards

De thuisploeg had ditmaal een verlenging nodig, in een duel waarin Isaiah Thomas de grote man was. De 28-jarige pointguard kwam tot liefst 53 punten, die de Celtics mede hielpen aan een 129-111-overwinning.

John Wall doet het fantastisch, maar verliest wel. Ⓒ AFP

Alleen al in het laatste kwart en de extra tijd scoorde Thomas 29 punten, aangevuld met vier rebounds en vier assists. Zelfs de veertig punten en dertien assists van John Wall konden de Wizards niet aan de eerste zege in de tweede ronde helpen. Donderdag volgt in Washington een nieuwe poging.