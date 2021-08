Opnieuw prachtig dagsucces voor Fabio Jakobsen in Vuelta

Het was de tweede ritzege van deze Vuelta voor Jakobsen, die ook dinsdag al de dagwinst voror zich opeiste. Met Primoz Roglic in de rode trui was de eerste vlucht van de dag voor drie Spanjaarden. Ander Okamika (Burgos-BH), Aritz Bagues (Caja Rural-Seguros RGA) en Mikel Iturria (Euskatel-Euskadi) gingen er het eerst vandoor en hadden lange tijd zo’n drie tot vier minuten voorsprong op het peloton. Voor de Italiaan Davide Cimolai was de etappe van zaterdagmiddag de laatste van deze Vuelta, want de renner van Israel Start-Up Nation moest afstappen.

Pas toen er bijna honderd kilometer verreden was, rondom de tussensprint in Cartagena, slonk de voorsprong van de drie enigzins. Op een kleine veertig kilometer van de eindstreep hadden ze nog slechts seconden voorsprong op het peloton, dat vijf kilometer verder de vluchters inrekende.

In de massasprint die in de laatste kilometer volgde, trok Jakobsen vervolgens, net als op dinsdag, aan het langste eind. „Geweldig om hier weer te staan”, jubelde Jakobsen na afloop. „Ik verloor in de laatste kilometer even het contact met mijn ploeggenoten, maar werd uiteindelijk perfect geplaatst. Ik kon in volle sprint naar de finishlijn, met dank aan het goede werk van mijn gangmakers. Deze tweede etappezege betekent heel veel”, zei Jakobsen, die er na zijn ’horrorcrash’ in de Ronde van Polen vorig jaar er bijna een jaar uit lag.”

Primoz Roglic blijft in de rode trui. Ⓒ AFP

De rode leiderstrui bleef in het bezit van Roglic. In het algemeen klassement heeft de kopman van Team Jumbo-Visma een voorsprong van acht seconden op de Oostenrijker Felix Grossschartner en staat de Spanjaard Enric Mas op 25 seconden. Zondag zijn de klassementsrenners weer aan de beurt. Dan staat een zware bergetappe van 188 kilometer met aankomst op de Alto de Velefique, een col van de buitencategorie, op het programma.

Jakobsen nam door zijn ritzege de groene trui als leider van het puntenklassement weer over van Philipsen. Jakobsen won in de Vuelta van 2019 ook al eens twee etappes.

