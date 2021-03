‘Het zal knetteren in finale van Sanremo’

De groten van het huidige wielrennen gevangen in één foto Ⓒ ANP/HH

Sanremo - Het klinkt wat oneerbiedig, maar de realiteit vertelt dat er in de 112e Milaan-Sanremo zo’n 172 man op voorhand kansloos lijken voor de zege. Hopen op een wonder mag natuurlijk altijd in de meest voorspelbare, maar volgens velen ook moeilijkst te winnen klassieker. Stemmen uit het peloton.