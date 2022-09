Dubbelslag Haaland in Champions League, Haller ziet prima start Dortmund

Haaland opende de score in de 20e minuut door een voorzet vanaf rechts van Kevin de Bruyne al glijdend binnen te volleren. Halverwege de tweede helft maakte de Noor er 0-3 van door van dichtbij binnen te tikken nadat Sevilla-keeper Bono een schot van Phil Foden moeizaam had weten te keren. Foden had na een klein uur met een beheerste schuiver voor de 0-2 gezorgd in Estadio Ramón Sánchez Pizjuan. In blessuretijd maakte Rúben Dias de vierde voor de ploeg van trainer Pep Guardiola.

Kort na zijn tweede doelpunt werd Haaland gewisseld voor de Argentijn Julián Álvarez. In de Premier League staat de 22-jarige Haaland, deze zomer overgekomen van Borussia Dortmund, na zes duels al op tien doelpunten.

Nathan Aké (Manchester City) en Karim Rekik (Sevilla) kwamen niet aan spelen toe in Sevilla.

Haller ziet prima start Borussia Dortmund

Borussia Dortmund is goed begonnen aan de Champions League door de thuiswedstrijd tegen Kopenhagen met 3-0 te winnen. Dat gebeurde onder het toeziend oog van spits Sébastien Haller, die in het Signal Iduna Park op de tribune zat.

Marco Reus zette Dortmund na ruim een half uur op 1-0 met een schot met links. Niet veel later tikte de Portugees Raphaël Guerreiro simpel binnen op aangeven van Giovanni Reyna, die halverwege de eerste helft de geblesseerde Thorgan Hazard verving.

In de tweede helft kreeg Dortmund meerdere opgelegde kansen op de 3-0, maar pas in de 83e minuut was het weer raak. Jude Bellingham schoot eenvoudig raak, opnieuw na voorbereidend werk van Reyna. Vlak voor tijd leek Kopenhagen terug te komen tot 3-1, maar het doelpunt werd - na het bekijken van de beelden - afgekeurd wegens buitenspel.

Marco Reus viert de openingstreffer voor Dortmund. Ⓒ REUTERS

Bij Kopenhagen werd Kevin Diks vlak voor tijd gewisseld. Mohamed Daramy, die door de Denen wordt gehuurd van Ajax, speelde het eerste uur.

Dortmund bleef vorig jaar in de groepsfase van de Champions League steken, onder meer door twee nederlagen tegen Ajax. Dit jaar zit de Duitse club ook bij Sevilla en Manchester City in de groep die later deze avond in actie komen.