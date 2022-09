Sébastien Haller ziet prima start Borussia Dortmund in Champions League

Marco Reus zette Dortmund na ruim een half uur op 1-0 met een schot met links. Niet veel later tikte de Portugees Raphaël Guerreiro simpel binnen op aangeven van Giovanni Reyna, die halverwege de eerste helft de geblesseerde Thorgan Hazard verving.

In de tweede helft kreeg Dortmund meerdere opgelegde kansen op de 3-0, maar pas in de 83e minuut was het weer raak. Jude Bellingham schoot eenvoudig raak, opnieuw na voorbereidend werk van Reyna. Vlak voor tijd leek Kopenhagen terug te komen tot 3-1, maar het doelpunt werd - na het bekijken van de beelden - afgekeurd wegens buitenspel.

Bij Kopenhagen werd Kevin Diks vlak voor tijd gewisseld. Mohamed Daramy, die door de Denen wordt gehuurd van Ajax, speelde het eerste uur.

Dortmund bleef vorig jaar in de groepsfase van de Champions League steken, onder meer door twee nederlagen tegen Ajax. Dit jaar zit de Duitse club ook bij Sevilla en Manchester City in de groep die later deze avond in actie komen.