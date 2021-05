Wesley Sneijder met EK-beker langs handhavers en zorgpersoneel Amsterdam

Ze maakten met de beker een rondje door Amsterdam. Zo ging het gezelschap langs Amsterdamse handhavers en langs verplegend personeel van stadsziekenhuis OLVG. „Voor ons zijn de mensen die heel hard werken om het coronavirus onder controle te krijgen de echte kampioenen”, aldus Kukenheim. „Zij staan dag en nacht klaar om alles in goede banen te leiden. We hebben hier enorm veel respect voor en hopen met ons bezoek een hart onder de riem te kunnen steken.”

De EK-beker maakt zaterdag een ronde door Nederland. Zo mag oud-keeper Hans van Breukelen weer even de trofee vasthouden die hij in 1988 met Oranje veroverde.

Wesley Sneijder op de Magere Brug in Amsterdam met de EK-beker. Ⓒ ANP/HH

Martin Garrix

Amsterdam huisvest vier EK-wedstrijden, waaronder de drie groepsduels van het Nederlands elftal. Oranje start het toernooi op 13 juni tegen Oekraïne en speelt daarna in de ArenA tegen Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni). Op 26 juni staat in Amsterdam een duel uit de achtste finales op het programma. Naar verwachting kunnen volgende maand minimaal 12.000 toeschouwers de ArenA in. „We kijken uit naar de unieke sportzomer die weer vreugde en saamhorigheid brengt”, zegt De Jong. „De mentale zuurstof waar we met elkaar zo naar verlangen.”

De Nederlandse dj Martin Garrix lanceerde vrijdag de officiële EK-single, die hij samen met Bono en The Edge van U2 heeft gemaakt. Het nummer ’We are the people we’ve been waiting for’ wordt live gespeeld tijdens de openingsceremonie van het EK op 11 juni in Rome.