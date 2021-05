Villarreal zit Engels feestje in Europese finales dwars

Arsenal had in de return zijn hoop gevestigd op aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang. De Gabonees is net hersteld van een zware malaria-aanval, die hem trof bij een bezoek aan zijn vaderland. Bij de eerste wedstrijd tegen de Spanjaarden (2-1 zege Villarreal) deed hij als invaller vijf minuutjes mee, maar afgelopen zondag bij de Premier League-wedstrijd tegen Newcastle United was Aubameyang alweer 78 minuten van de partij en had hij met een goal en een assist een groot aandeel in de 2-0 zege. In de aanloop naar het treffen met Villarreal vertelde Aubameyang hoe zwaar de afgelopen periode voor hem is geweest. „Ik voelde me heel erg slecht. Zo ziek ben ik in mijn leven nog niet geweest, het was echt moeilijk. Ik had drie dagen achter elkaar koorts, de hele dag en de hele nacht, non-stop. Zelfs de paracetamol had hier geen effect op.”

Bijna beantwoordde Aubameyang aan de hooggespannen verwachtingen, maar een fraai schot met buitenkant links trof in de eerste helft de paal. En na rust had de Gabonees weer pech, toen een uitstekende kopbal via de paal terug het veld in stuitte. Het was de in het Franse Laval geboren goaltjesdief ditmaal niet gegeven om het verschil te maken.

Arsenal-verdediger Kieran Tierney rent de bal achterna. Ⓒ AFP

In vergelijking met vorige week, toen Arsenal in Spanje weinig te vertellen had tegen Villarreal, kwamen de Londenaars een stuk sterker voor de dag. Maar echt doordrukken lukte de ploeg van trainer Mikel Arteta onvoldoende, zodat Villarreal-doelman Geronimo Rulli, die geen zekere indruk maakte, niet heel vaak in de problemen kwam.

Omdat Arsenal in de Premier League negende staat en daarmee het weer een jaar zonder Champions League-voetbal moet doen – en zelfs nog vol aan de bak moet voor deelname aan de Conference League – had de Europa League een uitweg kunnen bieden. De winnaar van het toernooi mag volgend jaar deelnemen aan het kampioenenbal. Maar de verliezend Europa League-finalist van twee jaar geleden kon Villarreal onvoldoende zijn wil opleggen. Er waren wel wat kansjes voor Emile Smith Rowe, Nicolas Pepe en Stuart Holding, maar het grootste gevaar kwam van Aubameyang, die zijn comeback na malaria niet kon opluisteren met de zo vurig verlangde goal.

Raul Albiol (m)van Villarreal kopt de bal weg. Ⓒ EPA

Villarreal had in vergelijking met vorige week weinig aanvallende intenties, maar speelde vol op de 0-0. De keuze van Unai Emery (oud-trainer van Arsenal) om vast te houden aan Europa League-keeper Rulli en niet te kiezen voor de vaste eerste doelman Sergio Asenjo dreigde nog bijna roet in het eten te gooien, want de Argentijn grabbelde erop los, maar uiteindelijk was Arsenal toch niet scherp genoeg om ervan te profiteren. Waarmee Villarreal na vier halvefinaleplaatsen in de historie (1x UEFA Cup, 2x Europa League en 1x Champions League) de eerste Europese finale mag gaan spelen. Op 26 mei neemt ’de Gele Onderzeeër’, zoals de bijnaam van de Spaanse middenmoter luidt, het in de finale in Gdansk op tegen Manchester United. Daarin zijn de Engelsen favoriet, maar Villarreal, dat het hele Europa League-toernooi nog geen wedstrijd verloor, is een taaie tegenstander. Dat bewees het ook weer tegen Arsenal, dat zijn tanden stuk beet op de lepe Spanjaarden.