Griekspoor kent prima start laatste toernooi in aanloop naar Wimbledon

In de partij was vrijwel geen sprake van krachtsverschil. Het duel ging nagenoeg gelijk op. In de beide tiebreaks wist Griekspoor echter steeds het verschil te maken.

Wimbeldon

Griekspoor is geplaatst voor Wimbledon, dat volgende week maandag begint. Op het grandslamtoernooi zullen er via de kwalificaties geen Nederlanders meer plaatsen. Alle drie de kanshebbers werden in de eerste ronde uitgeschakeld.

Jesper de Jong werd in de eerste kwalificatieronde uitgeschakeld door de Oekraïner Illya Marchenko in 7-5, 0-6, 6-4. Gijs Brouwer ging onderuit tegen Max Purcell uit Australiër onderuit in 7-5, 7-6 (7). De Duitser Yannick Hanfmann was in twee sets te sterk voor Jelle Sels 6-4, 6-4.

Zodoende zijn Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven de enige Nederlandse mannen in het hoofdtoernooi tijdens deze editie van Wimbledon. Griekspoor en Van de Zandschulp zijn op basis van hun plek op de wereldranglijst automatisch toegelaten. Van Rijthoven kreeg een wildcard nadat hij het grastoernooi van Rosmalen op zijn naam schreef.