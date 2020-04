Rechtszaak KNVB-besluit kondigt zich aan

Eric Gudde staat onder druk. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Bondsvoorzitter Just Spee en directeur betaald voetbal Eric Gudde zijn van zins om dinsdag De Graafschap in te lichten over hoe de voetbalbond tot het besluit van vrijdag is gekomen om geen promotie/degradatie toe te passen in het betaalde voetbal. Desondanks overwegen de Achterhoekers samen met SC Cambuur naar de rechter te stappen om de beslissing aan te vechten.