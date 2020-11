Komende maanden sowieso geen Elfstedentocht

Waar het bestuur - in overleg met veiligheidsregio Friesland en provincie Friesland - het meest over valt, is de anderhalvemetermaatregel. Wel is er de hoop dat de situatie snel verbetert en er misschien in januari of februari wat mogelijk is. „Maar die kans wordt wel enorm klein, aldus Wiebe Wieling, voorzitter van De Friesche Elf Steden. „Je kunt nu al wel zeggen dat de kans dat er dit seizoen een Elfstedentocht komt amper 5 procent is”, geeft Wieling te kennen.

„Een Elfstedentocht met inachtneming van anderhalve meter afstand is eigenlijk niet te organiseren”, vervolgt hij. „Niemand weet hoe lang die maatregel nog van kracht zal zijn. Dat maakt het heel ingewikkeld voor de organisatie van zo’n groot evenement. Ook een vaccin zal de oplossing niet zijn. Ik denk niet dat we in februari al heel Nederland gevaccineerd kunnen hebben.”

’Niet een reële optie’

Wieling en zijn bestuursleden hebben, ook in overleg met de veiligheidsregio en de provincie, nog wel onderzocht wat er met de anderhalvemeterregel wellicht nog mogelijk zou kunnen zijn. „We hebben daarbij gekeken naar enkele afzonderlijke onderdelen van de Elfstedentocht. Je zou bijvoorbeeld de 24.000 deelnemers van elkaar kunnen scheiden en ze apart in elf steden van start laten gaan, waardoor je kleine groepen zou krijgen. Maar dan zou het geen Elfstedentocht meer zijn zoals we die allemaal kennen.”

Wieling: „Wat het publiek betreft: het enige wat we zouden kunnen doen is geen toeschouwers toelaten. Dat zien we niet als een reële optie. Dan zouden eerst alle mensen in Friesland moeten thuisblijven en dan zouden er ook geen mensen naar Friesland kunnen komen. Dat is qua aantallen niet te sturen. We hebben het wel over een miljoen tot anderhalf miljoen bezoekers op zo’n dag.”

Ouderwets en eigenwijs

Aan het maximale aantal van 24.000 deelnemers wilde het bestuur niet tornen. „Die zullen toch in de ochtend tussen 6 en 10 uur onder elkaar van start moeten gaan. We zouden voor veel minder deelnemers kunnen kiezen, maar dat zien we evenmin zitten. We hebben 33.000 leden, dan zouden we er wel heel veel moeten teleurstellen. Dat valt niet uit te leggen, dat kunnen we niet en dat willen we ook niet.”

Wieling concludeert dat er te veel „barrières in het geheel” zijn om het eventueel ’anders’ te doen. „We zijn ook nog een beetje ouderwets en eigenwijs: we willen absoluut geen wedstrijd apart van de toertocht. Die hebben altijd bij elkaar gehoord en dat moet ook zo blijven. Alle rijders horen op dezelfde dag de Elfstedentocht te schaatsen en ook dat houden we overeind, zoals we ook het principe van geen sponsorgeld blijven hanteren. Het is zoals het is en zo moet het blijven.”

Binnen 48 uur

Dat de druk op ziekenhuizen groot is, is voor het bestuur ook reden genoeg om niet een evenement te organiseren waarbij honderduizenden mensen zullen kijken. Wel zegt men dat een Elfstedentocht ’binnen 48 uur’ georganiseerd kan worden.

Op 4 januari 1997 is de laatste editie van de Elfstedentocht verreden. Spruitjesboer Henk Angenent kwam toen als eerste over de meet.