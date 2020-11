Komenden maanden sowieso geen Elfstedentocht

Waar het bestuur - in overleg met veiligheidsregio Friesland en provincie Friesland - het meest over valt, is de anderhalvemetermaatregel. Wel is er de hoop dat de situatie snel verbetert en er misschien in januari of februari wat mogelijk is. „Maar die kans wordt wel enorm klein, aldus Wiebe Wieling, voorzitter van De Friesche Elf Steden, tegen Omrop Fryslân.

Ook een alternatieve Elfstedentocht, met bijvoorbeeld alleen wedstrijdschaatsers, is geen optie. „Een Elfstedentocht is geen echte Elfstedentocht zonder publiek of met slechts een deel van het deelnemersveld.”

Dat de druk op ziekenhuizen groot is, is voor het bestuur ook reden genoeg om niet een evenement te organiseren waarbij honderduizenden mensen zullen kijken. Wel zegt men dat een Elfstedentocht ’binnen 48 uur’ georganiseerd kan worden.

Op 4 januari 1997 is de laatste editie van de Elfstedentocht verreden. Spruitjesboer Henk Angenent kwam toen als eerste over de meet.