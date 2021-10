Premium Het beste van De Telegraaf

Vertrokken preses Visser droomt nog van linkerrijtje voor hekkensluiter ’PEC Zwolle moet zich niets laten aanpraten’

AMSTERDAM - Adriaan Visser (70) stopte per 1 oktober na 12 jaar als voorzitter van PEC Zwolle. Hij maakte alles mee. Promotie naar de Eredivisie, winst van de KNVB-beker en Johan Cruijff Schaal, Europees voetbal. PEC was nationaal de sympathieke hemelbestormer. Hij zwaait af met de slechtste seizoenstart van PEC Zwolle in de Eredivisie, stijf onderaan met één punt uit acht duels en maar twee goals voor.