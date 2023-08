’Hakim Ziyech vervolgt loopbaan bij Galatasaray’

De 30-jarige Ziyech maakte in 2020 een transfer van Ajax naar Londen. Bij Chelsea stond hij regelmatig in de basis, maar werd hij nooit zo’n doorslaand succes als in de jaren ervoor in de Johan Cruijff ArenA. De afgelopen maand kreeg Ziyech meerdere signalen dat Chelsea geen toekomst meer in hem zag. Zo ontving hij geen rugnummer voor het nieuwe seizoen en reisde de international van Marokko niet mee op trainingskamp.

In 2020 betaalde Chelsea Ajax zo’n 40 miljoen euro voor Ziyech, die een contract tekende tot de zomer van 2025. Hoeveel Galatasaray deze keer aan Chelsea overmaakt voor de middenvelder is niet duidelijk. Anderhalve maand geleden ketste een overgang van Ziyech naar het Saoedische Al Nassr af.

Ziyech kwam eerder uit voor Ajax, FC Twente en sc Heerenveen.