Roger Schmidt geeft schot voor de boeg in Nijhuis-zaak

Wellicht dat Schmidt achteraf had gewenst zelf te zijn begonnen met een korte verklaring omtrent het hot topic. Na lang aandringen door één van de aanwezigen ging hij alsnog op de zaak in, wat een tipje van de sluier oplichtte aangaande de verklaringen vanuit PSV.

Schmidt verweet Nijhuis na het duel met Sparta de blessure van Cody Gakpo, vertelde dat Nijhuis had laten weten expres tegen PSV te hebben gefloten en hoefde hem nooit meer te spreken. Of de coach spijt had van zijn uitspraken? ,,Ik heb denk heel gedetailleerd uitgelegd op de persconferentie na de wedstrijd wat mijn mening is’’, zei Schmidt. ,,Dat is nog steeds mijn mening. En dat is genoeg.’’

"Ik heb niet gezegd dat hij iets expres heeft gedaan"

,,Iedereen in het voetbal moet op de beste manier presteren’’, liet Schmidt weten. ,,Als ik daar ontevreden over ben, dan zeg ik dat. Zijn het mijn spelers, is het de scheidsrechter, wie dan ook. Dat is ook mijn taak en ik denk dat het ook toegestaan is. Als wij in het geval van Cody Gakpo een blessure oplopen, na een duidelijke overtreding waar de scheidsrechter niet voor fluit: natuurlijk kan ik dan klagen, dat is niet iets wat verboden is. Dat is mijn mening.’’

Maar het heetste hangijzer in de bepleiting van Schmidt, zal gaan om het deel ‘van horen zeggen’. Schmidt gaf na afloop aan dat Nijhuis niet tegen hem persoonlijk, maar tegen een ander (staflid) zou hebben gezegd, dat hij expres tegen PSV floot naar aanleiding van de openlijke kritiek na het duel bij Vitesse. Dat was eerder dit seizoen.

Schmidt wilde verduidelijken dat het niet om een directe beschuldiging gaat. ,,Ik heb alleen gezegd dat híj (Nijhuis, red.) er iets over heeft gezegd’’, aldus de coach. ,,Ik heb niet gezegd dat hij iets expres heeft gedaan (‘tegenfluiten’, red.). Ik heb alleen gezegd, dat híj heeft gezegd iets expres te hebben gedaan. Dat is het enige wat ik heb gezegd na de wedstrijd, dus zeg niet dat ík heb gezegd, dat hij het expres heeft gedaan. En nu is het genoeg.’’

Begin komende week wordt duidelijk of de aanklager betaald voetbal een schikkingsvoorstel doet of de zaak terzijde schuift. PSV kreeg eerder uitstel voor het indienen van de verklaringen, dat werd aangevraagd vanwege het midweekse programma met het gewonnen bekerduel bij FC Volendam.