Simon Schouten kopieert kunststukje van zus

De 27-jarige schaatser van Royal A-ware was na 150 ronden op het werkijs van de Vechtsebanen de beste sprinter. Zijn ploeggenoot Jorrit Bergsma eindigde als tweede en Frank Vreugdenhil kwam als derde over de finish. Voor Schouten was het zijn eerste triomf bij dit NK. Zijn zus Irene pakte een paar uur eerder op dezelfde piste haar derde titel op rij op dit onderdeel.

Den Hertog valt

Sjoerd den Hertog, de leider in het klassement om de KPN Marathon Cup, ging in de spannende finale onderuit. Daardoor kon hij niet meer meesprinten om de medailles. Hij eindigde als achtste.

Titelverdediger Bob de Vries viel ongeveer dertig ronden voor het einde, op het moment dat zich een beslissende kopgroep van elf rijders vormde. Daarna was de Friese stayer, die Sven Kramer vorige week dinsdag op de 5000 meter verrassend te snel af was tijdens het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf, kansloos voor de eindzege.

Leven in het peloton

Vanaf het begin van de wedstrijd zat er veel leven in het peloton. De snelheid en de concentratie waren dermate hoog dat ontsnappen vrijwel onmogelijk was. Diverse vluchtpogingen, onder anderen van de ijverige Mats Stoltenborg, liepen op niets uit.

Met nog vijftien ronden te gaan, reed het peloton op één ronde. Na de sprint om de twaalfde plek gingen de overgebleven koplopers in de laatste tien ronden de strijd aan om de titel. De sterke Bergsma koos even alleen voor een avontuur, maar werd al snel weer teruggepakt. Na de valpartij van Den Hertog in de laatste ronde kon Schouten het karwei namens de ploeg van coach Jillert Anema afmaken.