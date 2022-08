Wrang gevolg voor PSV: verlies levert Ajax extra miljoen euro op

Nederland mag dit seizoen een bedrag van ongeveer drie miljoen euro te verdelen onder de clubs die meedoen aan het hoogst aangeschreven Europese toernooi. Ajax was als kampioen al zeker van 55 procent van dat bedrag, ongeveer 1,6 miljoen euro. Bij plaatsing had PSV de overige 45 procent gepakt. Nu krijgen de Brabanders slechts tien procent, waardoor Ajax in totaal 2,7 miljoen euro toucheert.

Bekijk ook: Antony voert druk op en wil binnen 48 uur naar Manchester United

De Champions League wordt sowieso weer een lucratief avontuur voor de Amsterdammers. Naast de start- en coëfficiëntenpremie van in totaal bijna 40 miljoen euro kan de club ook nog rekenen op ongeveer 6 miljoen euro aan recettes. Goede prestaties kunnen de inkomsten nog verder omhoog stuwen: met 2,8 miljoen euro per zege en 930.000 euro per gelijkspel.