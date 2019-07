Video: Smekende coach wilde dood bokser voorkomen

„Ik moet dit gevecht stoppen”, aldus trainer Buddy McGirt tijdens de wedstrijd. „Je krijgt te veel klappen, Max. Stop alsjeblieft! Kijk me aan, je moet te veel incasseren. Als ik het hier nu niet stop, dan doen de scheidsrechters het straks. Begrijp je me, Max? Stop alsjeblieft!” De smeekbede leek op tijd te komen, maar Dadashev ging toch door.

De zichtbaar aangeslagen Rus, die zijn voorgaande dertien partijen allemaal had gewonnen, werd al in de ring onderzocht door een arts. Hij zakte op weg naar de kleedkamer in elkaar. Dadasjev onderging in het ziekenhuis een operatie aan zijn hersenen en werd vervolgens in kunstmatige coma gebracht. De bokser bleek zware hersenschade te hebben opgelopen bij het gevecht. Dinsdag kwam naar buiten dat hij was overleden.

„Het is heel triest, ik heb hier geen woorden voor”, zei de voorzitter van de Russische boksbond. Hij beloofde de familie van Dadasjev ook in financieel opzicht te gaan ondersteunen.

