’Paar plekken verliezen niet het einde van de wereld’ ’Agressieve’ Max Verstappen nu juist heel voorzichtig: ’Hij heeft gelijk’

Door Erik van Haren

Verstappen op het podium een blij man. Ⓒ ANP/HH

MELBOURNE - Tijdens de chaotische slotfase van de Grand Prix van Australië hield Max Verstappen zijn hoofd koel. In het verleden veelal geroemd om zijn agressieve rijstijl, laat de regerend wereldkampioen in de beste auto van het veld zien dat hij op de juiste momenten de handrem gebruikt. „Hij heeft gelijk, want hij rijdt voor het kampioenschap.”