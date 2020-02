Noppert stunt opnieuw en verslaat Van Gerwen

De Fries was zondagmiddag in de kwartfinale van de vierde ronde met 8-6 te sterk voor Michael van Gerwen, de eerste Players Championship-zege ooit die Noppert op Mighty Mike boekte. In de halve finale ging de Fries vervolgens met 7-2 ten onder tegen Krzysztof Ratajski. Die won uiteindelijk in de finale met 8-7 van Ian White.

Noppert baarde zaterdag ook al opzien, door een bijzondere negendarter te gooien. De Fries begon wervelend aan zijn tweederondepartij tegen de Engelsman Andy Boulton en was foutloos op zijn drie allereerste beurten, waardoor hij op prachtige wijze een 1-0 voorsprong in legs nam.