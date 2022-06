Dirk Kuyt zegt bokspartij af: volledige focus op baan bij ADO Den Haag

Kuyt zou op 29 oktober tijdens Hit It in Ahoy, het evenement dat mede wordt georganiseerd door kickbokskampioen Rico Verhoeven, de ring instappen voor een gevecht tegen een andere, nog onbekende, BN’er.

„In de topsport moet je ‘full focus’ zijn”, is Verhoeven vol begrip over het besluit van Kuyt. ,,Dat geldt ook voor Dirk als trainer. Het is begrijpelijk dat hij beide zaken niet kan combineren. We gaan nu een keuze maken uit de celebrity-kandidaten, waarbij we al enkele interessante gegadigden voorbij hebben zien komen.”

Bekijk ook: Dirk Kuyt zet boel direct op scherp bij ADO Den Haag

Kuyt zei bij de bekendmaking van zijn partij in april erg uit te kijken naar zijn vuurdoop in de ring. „Ik kom natuurlijk uit het voetbal en mis de spanning wel een beetje. Deze partij zal aanvoelen als een wedstrijd van het Nederlands Elftal: feest om me heen, maar bij mijzelf een gezonde spanning. Het wordt voor mij een enorme uitdaging om voor het eerst zo uit mijn comfort zone te treden en een andere sport te beoefenen. Ik ga maandenlang keihard trainen. Dat ik ook voor een goed doel strijdt, geeft me net dat beetje extra.”

Verhoeven neemt het in Ahoy op tegen Hesdy Gerges, zo werd donderdag bekendgemaakt.