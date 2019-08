„We zullen niet meer dezelfde fouten als vorige week maken”, beloofde Erik ten Hag. „Dat zou mij heel erg verwonderen.”

Ajax speelde vorige week gelijk in Griekenland (2-2) omdat de ploeg in het laatste kwartier van de eerste helft niet thuis gaf. Het was niet zo wonderlijk dat vooral het middenveld van de club uit Amsterdam even kwetsbaar oogde toen de ongeslagen kampioen van Griekenland snel counterde. Het is wennen, nu met Frenkie de Jong en Lasse Schöne twee basisspelers zijn vertrokken. En achterin is er ook geen Matthijs de Ligt meer die veel kan corrigeren.

Ten Hag vertrouwt op een goed resultaat in het tweede duel met PAOK omdat hij met zijn spelers de beelden van de eerste ontmoeting van vorige week uitvoerig heeft teruggekeken. Hij heeft ook maatregelen genomen, was zaterdag te zien tegen FC Emmen. Noussair Mazraoui heeft zijn vertrouwde positie rechts in de defensie weer ingenomen en Joël Veltman krijgt als rechter centrale verdediger de voorkeur boven nieuweling Edson Álvarez en Perr Schuurs.

Daley Blind en Ajax-trainer Erik ten Hag tijdens de persconferentie voor het duel met PAOK in de derde voorronde van de UEFA Champions League. Ⓒ ANP

Met Veltman denkt Ten Hag voor zekerheid te kiezen. De 19-voudig international debuteerde onder Frank de Boer als centrale verdediger maar moest zich later op een rol als rechtsback concentreren. Hij kwam vorige maand nog niet in aanmerking voor een nieuw contract maar kan zijn verbintenis inmiddels verlengen. Veltman mist in sommige situaties en beetje lengte maar weet wat er van een verdediger bij Ajax wordt gevraagd, in tegenstelling tot de Mexicaanse nieuwkomer Álvarez, die tijd krijgt om te wennen.

Er is Ajax alles aan gelegen om opnieuw de groepsfase van de Champions League te bereiken. Als de return tegen PAOK naar tevredenheid verloopt, dan wacht alleen nog een dubbele ontmoeting met Qarabag of APOEL Nicosia in de play-offs van de voorronden. De prachtige Europese campagne van vorig seizoen smaakt naar meer bij spelers en supporters. Op Donny van de Beek na hebben al wel alle dragende voetballers zich geschikt in een langer verblijf bij Ajax. „En ik verwacht dat Donny ook blijft, en zo niet dan hoor ik dat wel van Marc Overmars”, zei coach Ten Hag.

