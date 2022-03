Goed nieuws Feyenoord: nieuwe keeper mag ingeschreven worden voor Conference League

Keeper Valentin Cojocaru in 2016 in actie tegen City Ⓒ ANP/HH

NYON - Clubs die nog in de Champions League, Europa League of Conference League spelen mogen tot 1 april twee wijzigingen in hun Europese selectie aanbrengen.