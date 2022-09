Doorbraak bescheiden Gijs Brouwer in New York: ’Dit jaar is de knop omgegaan’

Tennis

Serena Williams maakt indruk met zege op nummer twee van de wereld

Serena Williams heeft haar afscheid opnieuw uitgesteld op de US Open. De 40-jarige Amerikaanse was in de tweede ronde ook te sterk voor de Estse Anett Kontaveit, die als tweede geplaatst was in New York: 7-6 (4) 2-6 6-2.