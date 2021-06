Alistair Overeem keert terug: ’Als ik moet kiezen, ga ik voor Rico’

Alistair Overeem Ⓒ Glory

AMSTERDAM - „Are you ready for Glory?” Waar kickboksorganisatie Glory zijn tenten ook opslaat, de speaker opent de avond steevast met dezelfde retorische vraag aan het publiek. Het antwoord van Alistair Overeem is duidelijk: een volmondig ’ja’. Hoewel hij als levende vechtsportlegende niets meer te bewijzen heeft, plakt de 41-jarige zwaargewicht tóch een nieuw hoofdstuk aan zijn sowieso al omvangrijke jongensboek. The Reem heeft besloten om terug te keren in het kickboksen, met de blinkende kampioensgordel van Glory-kampioen Rico Verhoeven als doelwit.