Harry Kane over zomers uitspelen competitie: ’Daar zie ik niks in’

Onder anderen voorzitter Aleksander Ceferin van de Europese voetbalbond UEFA sloot zaterdag in een interview een dergelijke oplossing voor de huidige problematiek vanwege het wereldwijde coronavirus niet uit. Het nieuwe seizoen zou daardoor aanzienlijk later beginnen.

Wat Kane betreft, moet de competitie worden geschrapt als de Premier League tegen eind juni niet voltooid kan zijn. „Ik weet dat ze er alles aan doen om het huidige seizoen volledig te kunnen beëindigen. Maar er moet een moment zijn dat er een conclusie komt en er een besluit kan worden genomen. Genoeg is genoeg. Voorlopig regeert de onzekerheid. Wat komt er allemaal nog meer op het voetbal af?”

Het profvoetbal in Engeland ligt in elk geval tot 30 april stil vanwege de pandemie door het coronavirus. De meeste clubs in de Premier League moeten nog negen wedstrijden spelen. Liverpool heeft de landstitel voor het grijpen dankzij een ongekende voorsprong van 25 punten op nummer twee Manchester City.

Het EK voetbal, dat komende zomer zou worden gehouden, is onder meer ook verplaatst naar volgend jaar zomer om ruimte op de speelkalender te maken voor alle resterende duels in de nationale competities en de Europese clubtoernooien.

De trefzekere Kane, tot dusver goed voor 181 goals voor de Spurs in alle competities, ondertekende bij Tottenham in 2018 een contract tot de zomer van 2024. De 26-jarige Brit betwijfelt echter of hij die lucratieve verbintenis gaat uitdienen. „Ik ben ambitieus, ik wil beter worden, ik wil uitgroeien tot een echte topspeler en ik wil prijzen winnen. Als ik het gevoel krijg dat we als team geen progressie meer tonen, dan ben ik niet iemand die zomaar voor altijd wil blijven. Alles zal afhangen van de ontwikkeling van onze ploeg.”

Tottenham staat momenteel teleurstellend achtste in de Premier League.