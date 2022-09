Puntenverlies Bayern dankzij goal Sheraldo Becker, Freiburg naar de koppositie

Sheraldo Becker Ⓒ ANP/HH

Bayern München is er niet in geslaagd de uitwedstrijd tegen 1. FC Union Berlin te winnen. Het werd 1-1 in Berlijn, waar de eindstand al na een kwartier was bereikt.