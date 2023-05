Statistieken Champions League: gelijkspel in eerste halve finale Real Madrid tegen Manchester City

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Erling Haaland springt op Nacho. Ⓒ ANP/HH

Er is nog niets beslist in de halve finale van de Champions League tussen Real Madrid en Manchester City. In een zeer onderhoudend duel scoorden beide ploegen een keer (1-1) en beide goals waren schitterend. Volgende week woensdag zal in Engeland het verschil gemaakt moeten worden.