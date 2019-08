OGC Nice mengt zich in strijd om Dolberg

„Dat denk ik zeker”, antwoordde Ten Hag op de vraag of het niet goed zou zijn voor Dolberg om in een sterke competitie veel minuten te maken. „Kasper zit in een fase dat hij veel moet spelen. Of die kans bij Hoffenheim groter is dan bij Ajax? Dat ligt aan hemzelf. Ik probeer Kasper elke dag te verbeteren en dat zie je ook weleens terug. Maar het is nog niet stabiel genoeg. Dat is wat je wilt en eist”, aldus de trainer.

„Ze moeten het elke dag of in elk geval elke wedstrijd brengen. Het is heel wisselend. In de voorbereiding was hij tegen Istanbul Basaksehir en Watford uitstekend en in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal ook. Maar met Dusan Tadic in de spits functioneert het team. En als Klaas-Jan Huntelaar erin komt, is hij superscherp. Dus er is heel veel concurrentie. We moeten er niet het stempel op plakken dat Kasper niet functioneert. Maar het teambelang gaat boven alles.”