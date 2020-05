Italiaanse bondscoach Roberto Mancini wil einde van Serie A

Roberto Mancini

Als het aan de Italiaanse bondscoach Roberto Mancini ligt, wordt het voetbalseizoen in de Serie A niet meer hervat. „Het lijkt me anders nogal een chaos te worden”, zei Mancini op de betaalzender Roma TV. „Als bondscoach hoop ik dat ze het seizoen nu beëindigen, zodat we in alle rust weer opnieuw kunnen beginnen.”