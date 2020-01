F1 presenteert tijden GP Zandvoort

De vrije trainingen vinden op vrijdag plaats tussen 11.00-12.30 uur en 15.00-16.30 uur. Op zaterdag wordt tussen 12.00 en 13.00 uur voor de laatste keer ’geoefend’. De kwalificatie vangt om 15.00 uur aan.

In totaal worden er in 2020 maar liefst 22 races verreden, een recordaantal. De Dutch Grand Prix staat voor het eerst sinds 1985 weer op de kalender en vindt plaats in het weekeinde van 3 mei.

Bekijk ook: Dit herrijst uit zandhopen op Circuit Park Zandvoort