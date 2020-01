Feyenoord akkoord over ’onhaalbare’ Özyakup

De 27-jarige Özyakup verruilde in 2008 de jeugd van AZ voor die van Arsenal. Hij speelt sinds 2012 voor Besiktas, waarmee hij in 2016 de landstitel won. Dat jaar deed hij met Turkije ook mee aan het Europees kampioenschap. Özyakup speelde tot dusverre 43 interlands voor Turkije.

„Met het vertrek van enkele spelers was het zeer wenselijk om te beschikken over een extra speler die direct inzetbaar is op het middenveld. Met Oguzhan halen we natuurlijk enorm veel ervaring binnen. Normaal gesproken zou iemand als hij niet haalbaar zijn voor Feyenoord, maar hij wilde heel graag voor de rest van het seizoen naar ons komen”, aldus Frank Arnesen, technisch directeur van Feyenoord. „Door creatief te zijn en met dank ook aan Besiktas, komt hij ons nu versterken en zijn we in elk geval voor wat betreft het halen van nieuwe spelers klaar deze transferperiode.”

Özyakup gaat spelen met rugnummer 18.