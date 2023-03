Bayern wint ondanks foutje De Ligt ruim en blijft koploper Bundesliga

Matthijs de Ligt begon gewoon in de basis bij Bayern. Het was even onzeker of de verdediger zou meedoen, omdat hij bij trainer Nagelsmann had aangegeven wat last van vermoeidheid te hebben na de midweekse inspanning tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. Sadio Mané had voor het eerst sinds hij op 8 november geblesseerd raakte weer een basisplaats.

Augsburg, met Jeffrey Gouweleeuw in de ploeg, nam zowaar na 2 minuten de leiding door een goal van Mërgim Berisha, maar lang genieten van die voorsprong was er niet bij. João Cancelo schoot na een kwartier de gelijkmaker binnen. Daarna liep de thuisploeg via twee treffers van Benjamin Pavard en eentje van Leroy Sané soepel uit naar 4-1 bij rust.

De Ligt krijgt penalty tegen

De bezoekers kregen dankzij een overtreding van De Ligt na een uur spelen een strafschop. Berisha miste niet vanaf de stip en maakte zijn tweede goal: 2-4. Alphonso Davies schoot een kwartier voor tijd de 5-2 binnen. Irvin Cardona verzachtte het leed van middenmoter Augsburg met een goal in blessuretijd: 3-5.

De LIgt ziet geel en een penalty tegen. Ⓒ ANP/HH

De oud-Ajacieden Daley Blind, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui vielen tegen het einde van de wedstrijd in bij Bayern.

RB Leipzig klom naar de derde plaats dankzij een 3-0-overwinning op Borussia Mönchengladbach. De treffers kwamen op naam van Timo Werner, Emil Forsberg en Josko Gvardiol.