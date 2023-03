Frimpong en Bakker belangrijk bij Leverkusen, foutje De Ligt deert Bayern niet

Na de openingstreffer van Marvin Ducksch in de 30e minuut voor Werder Bremen tekende Bakker vier minuten later op aangeven van Frimpong voor de gelijkmaker. Frimpong zette de gasten in de 56e minuut op voorsprong. Adam Hlozek maakte er zeven minuten voor tijd 3-1 van.

In de laatste minuten benutte Niclas Füllkrug een strafschop voor Werder Bremen maar de zege van Bayer Leverkusen kwam niet meer in gevaar.

De LIgt (r) viert een van de treffers. Ⓒ ANP/HH

Bayern blijft koploper

Bayern München behield zaterdag door een overwinning van 5-3 op FC Augsburg de koppositie in de Bundesliga. De ploeg van coach Julian Nagelsmann liep 3 punten uit op Borussia Dortmund. De nummer 2 speelt zaterdagavond uit bij Schalke 04 en kan bij winst in punten weer gelijk komen. De club uit Beieren heeft wel een veel beter doelsaldo.

Matthijs de Ligt begon gewoon in de basis bij Bayern. Het was even onzeker of de verdediger zou meedoen, omdat hij bij trainer Nagelsmann had aangegeven wat last van vermoeidheid te hebben na de midweekse inspanning tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. Sadio Mané had voor het eerst sinds hij op 8 november geblesseerd raakte weer een basisplaats.

Augsburg, met Jeffrey Gouweleeuw in de ploeg, nam zowaar na 2 minuten de leiding door een goal van Mërgim Berisha, maar lang genieten van die voorsprong was er niet bij. João Cancelo schoot na een kwartier de gelijkmaker binnen. Daarna liep de thuisploeg via twee treffers van Benjamin Pavard en eentje van Leroy Sané soepel uit naar 4-1 bij rust.

De Ligt krijgt penalty tegen

De bezoekers kregen dankzij een overtreding van De Ligt na een uur spelen een strafschop. Berisha miste niet vanaf de stip en maakte zijn tweede goal: 2-4. Alphonso Davies schoot een kwartier voor tijd de 5-2 binnen. Irvin Cardona verzachtte het leed van middenmoter Augsburg met een goal in blessuretijd: 3-5.

De LIgt ziet geel en een penalty tegen. Ⓒ ANP/HH

De oud-Ajacieden Daley Blind, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui vielen tegen het einde van de wedstrijd in bij Bayern.

RB Leipzig klom naar de derde plaats dankzij een 3-0-overwinning op Borussia Mönchengladbach. De treffers kwamen op naam van Timo Werner, Emil Forsberg en Josko Gvardiol.

Dortmund - Schalke onbeslist

De beladen 'Revierderby' tussen de Duitse clubs Borussia Dortmund en Schalke 04 heeft geen winnaar opgeleverd. Dortmund kwam twee keer op voorsprong in het kolkende stadion van Gelsenkirchen, maar Schalke kwam beide keren langszij. Dortmund raakte door het gelijkspel 2 punten achter bij koploper Bayern München, dat eerder zaterdag met 5-3 won van FC Augsburg. Voor Schalke blijven de degradatiezorgen groot.

Malen mist

De bezoekers uit Dortmund kwamen tegen het einde van de eerste helft op voorsprong door een uithaal van verdediger Nico Schlotterbeck. Kort daarvoor had Donyell Malen een grote kans, maar hij schoot de bal recht op doelman Ralf Fährmann.

Vlak na rust trok Marius Bülter de stand gelijk voor de thuisploeg (1-1). Raphaël Guerreiro bracht in de 60e minuut Dortmund weer aan de leiding (1-2), maar de ingevallen Turkse aanvaller Kenan Karaman bracht het thuispubliek weer in extase door er even later 2-2 van te maken.