Van Nistelrooy beducht voor RKC: ’Geen prettige spelers om tegen te spelen’

De PSV-trainer erkent dat zijn team nog onvoldoende stabiel is onder zijn leiding. „De kritiek dat het spel van de afgelopen twee wedstrijden is terecht. Het spel aan de bal kan beter. We wisselen het af. We hebben heel goede momenten en wisselen het af met slordigheden. Het is zaak om dat constanter te krijgen. De tweede helft tegen FC Twente en de wedstrijd van gisteren (tegen FK Bodø/Glimt, red.) was wel beter dan de eerste helft tegen FC Twente, want dat was heel slecht. We hebben dit seizoen ook laten zien dat we een hoog niveau kunnen halen, maar dat moet constanter.”

Een oorzaak voor de mindere periode kan de absentie van aanspeelpunt Luuk de Jong zijn. Van Nistelrooy vindt niet dat PSV in gebreke is gebleven door geen back-up voor dat type spits in de selectie op te nemen. „We weten vanaf het begin, dat we hier beleid op hebben gemaakt. Met het halen van Luuk wisten we wat de mogelijkheden waren en wat erachter zou komen te zitten. Al voor de voorbereiding wisten we al van het vertrek van Carlos Vinicius en dat zo zou gaan lopen. Dat is een consequentie van wat mogelijk was. En met El Ghazi hebben we een jongen kunnen halen, die op meerdere plekken voorin inzetbaar is. Daarmee willen we flexibeler zijn in onze keuzes.”

Te kort door de bocht

In de aanloop naar het duel met RKC kwam Van Nistelrooy nog even terug op de woorden die hij sprak na het 1-1 gelijkspel tegen FK Bodø/Glimt, toen hij aangaf de teneur rond het elftal te negatief te vinden. De PSV-trainer verbaasde met zijn ontboezeming dat zijn team „reuzenstappen heeft gemaakt als je de nederlaag tegen Arminia Bielefeld (4-0 in de voorbereiding, red.) als referentie neemt.”

Een dag later zei Van Nistelrooy daarover: „Waar het over ging, is dat de hele tijd twee wedstrijden eruit worden gepikt, terwijl we er elf hebben gespeeld dit seizoen. Met reuzenstappen heb ik gechargeerd, want dat klinkt natuurlijk vreemd na de afgelopen twee wedstrijden, maar het ging erom dat we in die elf wedstrijden een bepaald niveau hebben gehaald. Dan moet je niet ons seizoen wegzetten alsof het om twee wedstrijden gaat. Dat vind ik te kort door de bocht. Daarom heb ik die woordkeus gebruikt. Als je ziet hoe we tegen AS Monaco hebben gespeeld, uit en thuis, de uitwedstrijd tegen Rangers, de Super Cup tegen Ajax en de vier competitiewedstrijden die we gewonnen hebben dan zie ik vooruitgang. Natuurlijk waren die competitiewedstrijden tegen tegenstanders, waarvan verwacht wordt dat wij winnen, maar de manier waarop vond ik indrukwekkend. Ik vind dat dat van mijn kant naar het team toe ook gezegd mag worden. En dat het niet allemaal dramatisch is wat er tot nu toe gebeurd is.”

Geen begrafenisstemming

Ook op de opmerking van Van Nistelrooy, dat hij nooit heeft gezegd, dat PSV kampioen moet worden, kwam de PSV-trainer terug na een nachtje slapen. „Wat ik gisteren heb gezegd, is dat de ambitie als je voor PSV speelt en de club vertegenwoordigt altijd is om kampioen te worden. En de beker te winnen. En de Cruijff Schaal te winnen. En je goed te vertegenwoordigen in Europa. Die ambitie hoort bij PSV. Ik heb alleen iets gezegd over het kampioen móeten worden, maar de ambitie blijft rechtovereind staan. Dat is nooit een issue geweest bij mij.”

Van Nistelrooy baarde ook enig opzien met zijn stelling, dat Sangaré „immens goed” was tegen FK Bodø/Glimt, maar daar stond hij een dag later nog steeds achter. „Dat vind ik nog steeds. Waarom kan een speler niet immens goed zijn tegen FK Bodø/Glimt. Hoe hij gespeeld heeft vanuit zijn positie, dat was gewoon heel goed. Dat mag gewoon gezegd worden. Ik vind niet dat ik te mild ben geweest. Je mag een compliment geven als iemand het goed doet en kritiek geven als iemand het slecht doet. We gaan geen begrafenisstemming oproepen en ook geen slingers ophangen, we gaan gewoon door. Zondag weer tegen RKC, een goede ploeg. Er wordt verwacht dat we gaan winnen, maar dat moet eerst nog gebeuren.”