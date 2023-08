Brutale Hollandse beachboys zetten met zilver EK op stelten: ’Kan niet uitleggen hoe vet dat was’

AMSTERDAM - Het kon eigenlijk helemaal niet, maar het gebeurde toch. Twee jonge Nederlandse beachvolleyballers, die nog nooit een serieus toernooi samen speelden, haalden de finale van het Europees Kampioenschap in Wenen. Yorick de Groot (23) en Leon Luini (22) klopten in de kwartfinale zelfs de olympisch kampioenen uit Noorwegen en moesten in de eindstrijd pas buigen voor de titelverdedigers uit Zweden.

De ’Weense stuntmannen’ Yorick de Groot (l) en Leon Luini tonen trots hun EK-medaille nadat ze verrassend zilver hebben veroverd. Ⓒ ANP/HH