Jans heeft Brenet terug en kijkt uit naar hervatting Eredivisie

15.09 uur: FC Twente-trainer Ron Jans kan vrijdag bij de hervatting van de Eredivisie weer beschikken over Joshua Brenet, die is hersteld van een blessure. De 28-jarige verdediger viel vlak voor de winterstop uit met een bovenbeenblessure.

Wout Brama en Christos Tzolis ontbreken nog tegen FC Emmen, terwijl de onlangs aangetrokken verdediger Alfons Sampsted uit IJsland voor het eerst tot de selectie behoort.

„We zijn blij dat het weer begint. Het wordt weer tijd voor een beetje spanning”, zei Jans. „Wanneer we het over De Grolsch Veste hebben, dan kijkt iedereen er met plezier naar uit om ernaartoe te gaan. Dit seizoen hebben we op een helft na tegen Go Ahead Eagles sublieme cijfers behaald thuis en dat willen we volhouden. Ik denk dat we de winterstop goed zijn doorgekomen en dat mogen we vrijdag tegen Emmen bewijzen.”

FC Twente en FC Emmen luiden vrijdag om 20.00 uur de tweede seizoenshelft in. FC Twente staat vijfde, FC Emmen elf plekken lager.

Messi krijgt nog rust bij Paris Saint-Germain

14.38 uur: De fans van Paris Saint-Germain moeten nog even wachten voordat hun sterspeler Lionel Messi weer in actie komt. Hoewel de Argentijnse spelmaker de training heeft hervat na het WK, geeft coach Christophe Galtier de wereldkampioen nog rust. Hij ontbreekt vrijdag in de bekerwedstrijd tegen Chateauroux, een club uit de derde divisie.

„Hij heeft een fantastisch WK gehad. Hij had verplichtingen, ging terug naar zijn land voor de vieringen en we wilden dat hij thuis bij zijn familie zou herstellen”, zei Galtier in aanloop naar de wedstrijd. „Hij zal morgen niet spelen. Na overleg met hem willen we dat hij klaar is voor de volgende wedstrijd, dat is tegen Angers in de Ligue 1.”

Niet alleen Messi is afwezig tegen Chateauroux. Ook de Franse vedette Kylian Mbappé heeft vrijaf gekregen van Galtier. Verder mist PSG de Braziliaan Neymar. Hij neemt extra rust om zijn enkel aan te laten sterken. Neymar liep de blessure op tijdens het WK.

Slowaakse tennissers met sterkste formatie naar Groningen

14.29 uur: De Slowaakse tennissers treden volgende maand in de sterkste formatie aan in de Daviscup-ontmoeting met Nederland. In Groningen staat op zaterdag 4 februari en zondag 5 februari plaatsing voor de Daviscup Finals op het programma.

Alex Molcan en Norbert Gombos, de nummers 1 en 2 van het land, zijn beiden geselecteerd door captain Tibor Toth. Ook Jozef Kovalik, Lukas Klein en Igor Zelenay zijn over een maand van de partij in Martiniplaza. De Nederlandse selectie is nog niet bekendgemaakt door captain Paul Haarhuis.

Vorig jaar trad Oranje in de kwalificatieronde van het landentoernooi aan tegen Canada, dat het moest stellen zonder de twee beste spelers: Félix Auger-Aliassime en Denis Shapovalov.

Ploegentijdrit keert terug in Parijs-Nice

12.23 uur: De ploegentijdrit keert na een afwezigheid van dertig jaar terug in de Franse etappekoers Parijs-Nice. De organisatie heeft de derde etappe ingeruimd voor een ploegentijdrit over 32,2 kilometer in de regio rond Dampierre-en-Burly. Parijs-Nice duurt dit jaar van zondag 5 maart tot en met zondag 12 maart.

In de voorlaatste en zevende etappe ligt de aankomst op de 1678 meter hoge top van de Col de la Couillole. De beklimming zou wel eens de scherprechter kunnen zijn in de 81e editie van de ’Koers naar de Zon.’

Parijs-Nice gold altijd als een belangrijke voorbereidingskoers op de voorjaarsklassiekers, maar de achtdaagse koers uit de WorldTour is volgens de organisatie steeds meer een doel op zich geworden voor de renners. „Mijn doel is om een allroundkoers te ontwerpen voor een allroundrenner”, aldus koersdirecteur François Lemarchand.

De Sloveen Primoz Roglic van de Nederlandse Jumbo-Visma-ploeg won vorig jaar Parijs-Nice.

Duitse alpineskiester Mittermaier op 72-jarige leeftijd overleden

10.29 uur: De Duitse alpineskiester Rosi Mittermaier is op 72-jarige leeftijd overleden. Ze was al geruime tijd „ernstig ziek”, aldus haar familie.

Mittermaier beleefde haar grootste successen op de Olympische Winterspelen van 1976. In Innsbruck werd ze olympisch kampioene op de afdaling en de slalom en ze veroverde een zilveren olympische plak op de reuzenslalom. Mittermaier beëindigde haar loopbaan in 1976 al op 25-jarige leeftijd.

Gold-Rosi, zoals de bijnaam van Mittermaier luidde, werd in 1976 opgenomen in de Hall of Fame van de Duitse sport.

Basketballers Bulls brengen zegereeks Nets in NBA ten einde

09.20 uur: De basketballers van Chicago Bulls hebben een einde gemaakt aan de reeks van twaalf zeges op rij van Brooklyn Nets in de NBA. De Bulls wonnen met 121-112 en weerstonden daarmee de scoringsdrift van Kevin Durant, die 44 punten noteerde voor de Nets. DeMar DeRozan en Patrick Williams maakten ieder 22 punten voor de Bulls.

Brooklyn Nets handhaafde zich ondanks de nederlaag op de derde plaats in de Eastern Conference met dezelfde cijfers al Milwaukee Bucks (25 zeges tegen 13 nederlagen), de nummer twee in de stand. De Bucks wonnen met 104-101 van Toronto Raptors, mede dankzij een ’triple double’ van de Griekse topspeler Giannis Antetokounmpo (30 punten, 21 rebounds en 10 assists).