Sport kort: Parijs-Nice herintroduceert ploegentijdrit

Ploegentijdrit keert terug in Parijs-Nice

12.23 uur: De ploegentijdrit keert na een afwezigheid van dertig jaar terug in de Franse etappekoers Parijs-Nice. De organisatie heeft de derde etappe ingeruimd voor een ploegentijdrit over 32,2 kilometer in de regio rond Dampierre-en-Burly. Parijs-Nice duurt dit jaar van zondag 5 maart tot en met zondag 12 maart.

In de voorlaatste en zevende etappe ligt de aankomst op de 1678 meter hoge top van de Col de la Couillole. De beklimming zou wel eens de scherprechter kunnen zijn in de 81e editie van de ’Koers naar de Zon.’

Parijs-Nice gold altijd als een belangrijke voorbereidingskoers op de voorjaarsklassiekers, maar de achtdaagse koers uit de WorldTour is volgens de organisatie steeds meer een doel op zich geworden voor de renners. „Mijn doel is om een allroundkoers te ontwerpen voor een allroundrenner”, aldus koersdirecteur François Lemarchand.

De Sloveen Primoz Roglic van de Nederlandse Jumbo-Visma-ploeg won vorig jaar Parijs-Nice.

Duitse alpineskiester Mittermaier op 72-jarige leeftijd overleden

10.29 uur: De Duitse alpineskiester Rosi Mittermaier is op 72-jarige leeftijd overleden. Ze was al geruime tijd „ernstig ziek”, aldus haar familie.

Mittermaier beleefde haar grootste successen op de Olympische Winterspelen van 1976. In Innsbruck werd ze olympisch kampioene op de afdaling en de slalom en ze veroverde een zilveren olympische plak op de reuzenslalom. Mittermaier beëindigde haar loopbaan in 1976 al op 25-jarige leeftijd.

Gold-Rosi, zoals de bijnaam van Mittermaier luidde, werd in 1976 opgenomen in de Hall of Fame van de Duitse sport.

Basketballers Bulls brengen zegereeks Nets in NBA ten einde

09.20 uur: De basketballers van Chicago Bulls hebben een einde gemaakt aan de reeks van twaalf zeges op rij van Brooklyn Nets in de NBA. De Bulls wonnen met 121-112 en weerstonden daarmee de scoringsdrift van Kevin Durant, die 44 punten noteerde voor de Nets. DeMar DeRozan en Patrick Williams maakten ieder 22 punten voor de Bulls.

Brooklyn Nets handhaafde zich ondanks de nederlaag op de derde plaats in de Eastern Conference met dezelfde cijfers al Milwaukee Bucks (25 zeges tegen 13 nederlagen), de nummer twee in de stand. De Bucks wonnen met 104-101 van Toronto Raptors, mede dankzij een ’triple double’ van de Griekse topspeler Giannis Antetokounmpo (30 punten, 21 rebounds en 10 assists).