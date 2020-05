Darter Kyle Anderson had corona: ’Ik vreesde voor mijn leven’

Op 29 maart testte Anderson positief. Vervolgens spendeerde hij vier weken in quarantaine, in Mount Morgan, Queensland.

De voormalig winnaar van de Auckland Darts Masters hoefde niet opgenomen te worden in het ziekenhuis en had geen ’ernstige symptomen’ naar eigen zeggen. Op 30 april testte hij negatief en kon hij zich weer bij zijn vrouw Tara en zoon Charles vergezellen.

’Is dit het dan?’

Toch waren er tijden dat hij vrees had voor het einde van zijn leven. „Er was een nacht toen ik wakker werd en ik hoesten moest. Toen dacht ik: ’Ga ik straks niet meer ontwaken?’ Ik had moeite door het hoesten en dacht: ’Is dit het dan?’”

Hij vervolgt zijn verhaal: „Gelukkig werd ik gewoon wakker. Maar het was heel echt voor mij. Ik was zo bang dat ik het op een gegeven moment niet meer wist. Het ergste vond ik dat ik niet meer bij mijn familie mocht zijn daarna. Het is heel fijn om bij ze terug te zijn. Normaal gesproken ben ik veel in het buitenland, dus om nu thuis te zijn en tijd met mijn familie door te brengen is geweldig en we hebben tevens de connectie met elkaar gevonden die we een tijdje niet meer hadden”, vertelt hij aan PDC.

PDC Home Tour

Voor Anderson is deelname aan de PDC Home Tour zaterdagavond al een prestatie op zich. Hoewel Anderson in de afgelopen drie dagen weer wat pijltjes heeft kunnen gooien, verwacht hij geen topvorm tijdens zijn deelname aan de PDC Home Tour. Hij treft Dirk van Duijvenbode, Martin Schindler en Daniel Larsson.

„Op de afgelopen drie dagen na, heb ik de voorbije vijf weken geen pijl aangeraakt. Het was daarom ook zeer onwennig. Het voelde alsof ik drie of vier maanden geen dart had gegooid”, vertelt hij.

Verschrikkelijke beurten

„Nu gaat het wel aardig, al zitten er wel een aantal verschrikkelijke beurten tussen. Ik heb met wat vrienden getraind, en hebben sessies van anderhalf uur gedraaid. Dat ging best goed. Ik heb de gemiddeldes niet bijgehouden, maar volgens mij ging het wel aardig.”

Toch tempert hij de verwachtingen voor de PDC Home Tour. „Het is fijn dat ik weer echt aan de slag kan, maar het gaat even duren om weer op niveau te komen. Zeker na wat ik allemaal heb meegemaakt”, zo besloot Anderson.