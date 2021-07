Alles wijst erop dat na olympisch record 1928 ook dat van 2000 gaat sneuvelen

Sport

’Paracetamol erin en knallen maar, dat is onze mentaliteit’

Het Nederlandse BMX-kamp heeft getracht zich zo snel mogelijk over het incident rond Niek Kimmann heen te zetten. De fietscrosser uit Lutten, medaillekandidaat in Tokio, kwam maandag tijdens een training in botsing met een overstekende official en liep daarbij een scheurtje in de knie op.