Historische oogst in Tokio is nog maar het begin

Willem Held Ⓒ Telegraaf

Zwartkijkers wisten het na vijf olympische dagen al zeker: ’Dat wordt helemaal niks met de Nederlanders in Tokio’. Er was pessimisme alom na het gemiste goud in de wegwedstrijd van de wielrensters en de onverwachte duikeling van Mathieu van der Poel bij het mountainbiken. Bovendien zitten er ook nog vier positief geteste Nederlandse sporters opgesloten in een ’coronahotel’. Die kunnen ook al geen medailles meer winnen.