Poolse scheidsrechter Marciniak fluit finale Champions League

14.44 uur: De finale van de Champions League staat onder leiding van de Pool Szymon Marciniak. De eindstrijd wordt op 10 juni in Istanbul gespeeld en gaat tussen Manchester City en Internazionale.

De Engelsman Anthony Taylor fluit op woensdag 31 mei in Boedapest de eindstrijd van de Europa League, tussen AS Roma en Sevilla.

Franca Overtoom is een van de twee assistenten van arbiter Cheryl Foster uit Wales, die is aangesteld voor de finale van de Champions League voor vrouwen. Die wordt op 3 juni in Eindhoven gespeeld en gaat tussen FC Barcelona en VfL Wolfsburg.

Tennisster Rus naar tweede ronde kwalificaties Roland Garros

13:25 uur Tennisster Arantxa Rus heeft de tweede ronde bereikt van het kwalificatietoernooi van Roland Garros. De beste speelster van Nederland was in de eerste voorronde met 6-2 6-3 te sterk voor de Française Audrey Albie, die met een wildcard was toegelaten. Albie is de nummer 243 van de wereld, Rus staat 130 plekken hoger.

De 32-jarige Rus, die in 2012 de vierde ronde haalde in Parijs, moet drie duels winnen om zich te verzekeren van een plek in het hoofdschema. In de tweede ronde neemt ze het op tegen de Tsjechische Barbora Palicova.

Lesley Pattinama-Kerkhove boekte een zwaarbevochten overwinning op de Spaanse Leyre Romero Gormaz. Het werd 3-6 7-6 (5) 6-4. Pattinama-Kerkhove stond met 6-3 5-3 achter.

Bij de mannen kwam Jelle Sels niet voorbij de eerste kwalificatieronde. Sels verloor met 7-6 (5) 6-3 van de Zwitser Dominic Stricker, die als negende geplaatst is. Stricker won in 2020 het juniorentoernooi van Roland Garros.

Het hoofdtoernooi van Roland Garros begint zondag.

Giro begint met hoogste aantal uitvallers sinds 2011 aan slotweek

11:49 uur De Giro d'Italia begint dinsdag met 132 renners aan de laatste week. Tijdens de eerste twee weken van de Ronde van Italië vielen er 44 renners uit, het hoogste aantal sinds 2011. Het gaat om een kwart van alle renners die aan de start verschenen: 176 in totaal.

Veel renners stapten af nadat ze positief hadden getest op het coronavirus en ook het slechte weer kwam de fysieke toestand van het peloton niet ten goede. Onder anderen de Belg Remco Evenepoel, die op dat moment de leider was, stapte af. Ook de Nederlanders Oscar Riesebeek, Martijn Tusveld, Ramon Sinkeldam, David Dekker en Lars van den Berg haalden de derde week niet.

Vorig jaar waren er in totaal 'slechts' 27 uitvallers, een jaar eerder 41 en in 2020 43.

De Giro gaat dinsdag verder met een rit tussen Sabio Chiese en Monte Bondone. Bruno Armirail uit Frankrijk begint dan in de roze leiderstrui. De koers eindigt zondag in Rome.

Miami Heat één zege verwijderd van plek in NBA Finals

07:39 uur De basketballers van Miami Heat zijn nog maar één zege verwijderd van een plek in de NBA Finals. Heat kwam op een 3-0-voorsprong tegen Boston Celtics, dat in het Kaseya Center in Miami met 128-102 werd verslagen.

Gabe Vincent was aan de zijde van Heat de meest productieve speler van de avond. Hij kwam tot 29 punten. Duncan Robinson nam er 22 voor zijn rekening. Het duel was geen moment spannend en in het vierde kwart, waarin de thuisploeg met 93-63 voor kwam te staan, besloten beide teams om hun sterspelers rust te gunnen. Jimmy Butler hoefde aan de zijde van Heat niet tot het uiterste te gaan en kwam tot ’slechts’ 16 punten.

Heat heeft in de play-offs nog niet verloren in het eigen Kaseya Center. Eerder werden al Milwaukee Bucks, dat als eerste was geëindigd in de Eastern Conference, en New York Knicks uitgeschakeld. „Dat was solide, volwassen en professioneel benaderd”, zei Heat-coach Erik Spoelstra na de overtuigende zege. „Er zit een hoop vreugde opgekropt en we zijn er dichtbij, maar we moeten dit nog afmaken.”

Boston Celtics had eerder in de week al twee thuisduels verloren. „Ik heb ze niet zover gekregen dat ze klaar waren om te spelen”, zei Joe Mazzulla, de coach van de Celtics. „Waar het aan heeft gelegen, de opstelling, een aanpassing, of wat dan ook. Ik moet ze beter voorbereiden, dat is mijn verantwoordelijkheid.”