Verstappen: ’Niet hetzelfde probleem, wel hetzelfde effect’

De Limburger kwam aan het einde van Q1 op de baan, maar moest na een half rondje alweer terug naar binnen. „Ik wilde buiten een ronde neerzetten om te kijken hoe het ging”, zei Verstappen na de kwalificatie bij Ziggo Sport. „Maar dat kwam er niet van, want ik voelde dat ik geen vermogen had. Het is niet hetzelfde probleem als vorige keer, maar het had wel hetzelfde effect. Dat ik geen vermogen had.”

Leclerc op pole

Door de nieuwe motor in de auto van Verstappen wist de Nederlander al dat hij zondag achteraan start. „Tijdens de laatste vrije training (waarin hij de tweede tijd klokte, red.) voelde de auto op zich wel goed aan. Ik hoop op een natte race en dan heb ik er wel vertrouwen in”, aldus de coureur van Red Bull, die Charles Leclerc op uiterst curieuze wijze de pole position voor de GP van Italië zag veroveren.

