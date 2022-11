Nike stopt sponsoring basketbalster Irving om antisemitisme

Op zijn social media maakte Irving promotie voor een documentaire die door de Joodse gemeenschap als antisemitisch wordt ervaren. Nadat er commotie over was ontstaan, weigerde Irving daar volgens zijn club excuses voor aan te bieden. Na zijn schorsing deed hij dat alsnog.

„Bij Nike geloven we dat er geen plaats is voor haatzaaiende uitlatingen en we veroordelen elke vorm van antisemitisme”, zegt het bedrijf. „Daarom hebben we de beslissing genomen om onze relatie met Kyrie Irving met onmiddellijke ingang op te schorten en de Kyrie 8 niet langer te lanceren.” Later deze maand zouden Nike en Irving samen een sportschoen lanceren. „We zijn diep bedroefd en teleurgesteld over de situatie en de impact ervan op iedereen”, aldus Nike.