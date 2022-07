Parsons prijs Egurrola: ‘Ze heeft overal schijt aan’

,,Dit team is klaar voor alles en iedereen”, sprak de speelster van Lyon, na vragen over Frankrijk als mogelijke tegenstander in de kwartfinale. ,,Ik heb honderd procent vertrouwen in onze staf en spelers. Ik ben voor niemand bang. Het maakte me helemaal niets uit wie we treffen. Tegen wie we ook spelen, we zullen er staan”, aldus Egurrola, die tegen Portugal (3-2) met het hoofd de openingstreffer voor haar rekening nam en werd uitgeroepen tot Woman of the Match.

Mark Parsons genoot van de branie van Egurrola. ,,Dit laat zien wat voor persoonlijkheid ‘Dama’ heeft. She doesn’t give a shit. Met die instelling staat ze ook op het veld. Het maakt haar niet uit tegen wie ze speelt, ze speelt altijd haar eigen spel”, aldus de bondscoach, die zelf evenmin uitgebreid vooruit wilde blikken op een eventuele plek kwartfinale. ,,Ik vind dat we niet voorbij Zwitserland moeten kijken. Er is sowieso geen makkelijke route richting ons doel.”