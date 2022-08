Transfernieuws: Olympique Marseille akkoord met Chileense aanvaller Sánchez

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

DINSDAG 9 AUGUSTUS

Olympique Marseille meldt akkoord met Chileense aanvaller Sánchez

23:25 uur Olympique Marseille heeft een principe-akkoord gesloten met voetballer Alexis Sánchez. De Franse club meldt dat de Chileense aanvaller in de komende uren een contract zal tekenen als hij de medische testen doorstaat.

Sánchez had maandag zijn contract bij Internazionale laten ontbinden. De 33-jarige Chileen had na de komst van de Belg Romelu Lukaku minder uitzicht op speeltijd.

De aanvaller speelde sinds de zomer van 2019 voor Inter, waarmee hij in 2021 de titel won en vorig seizoen de beker. Eerder kwam de Zuid-Amerikaan uit voor Udinese, FC Barcelona, Arsenal en Manchester United.

Timo Werner keert definitief terug naar RB Leipzig

19:06 uur Timo Werner heeft zijn transfer naar RB Leipzig afgerond. De 26-jarige spits vertrekt bij Chelsea, de club die hem twee jaar geleden nog voor 55 miljoen euro overnam van Leipzig. De Duitse international heeft zijn handtekening onder een contract voor vier seizoenen gezet.

RB Leipzig betaalt naar verluidt zo’n 20 miljoen euro plus bonussen voor de spits. Leipzig versterkte zich eerder op dinsdag al met Benjamin Šeško. De 19-jarige aanvaller uit Slovenië komt pas volgend jaar over van Red Bull Salzburg. Hij heeft zich tot de zomer van 2028 aan Leipzig verbonden.

Everton neemt Belgische international Onana over van Lille

14.30 uur: Everton heeft de Belgische international Amadou Onana overgenomen van Lille. De 20-jarige middenvelder heeft voor vijf jaar getekend in Liverpool. Everton betaalt naar verluidt zo’n 40 miljoen euro voor de Belg.

Onana werd vorig jaar door Lille overgenomen van Hamburger SV. Daarvoor speelde hij bij Hoffenheim. In juni maakte Onana zijn debuut voor het Belgische elftal in het duel met Oranje. Nederland won in de Nations League met 4-1 in Brussel.

Everton begon het seizoen afgelopen weekend met een 1-0-nederlaag tegen Chelsea.

PEC Zwolle haalt Medunjanin (37) terug naar Nederland

12.03 uur: PEC Zwolle heeft Haris Medunjanin teruggehaald naar Nederland. De inmiddels 37 jaar oude middenvelder komt over van FC Cincinnati uit de Verenigde Staten en heeft voor een seizoen getekend in Zwolle.

„Voor mij voelt het supergoed om terug te keren in Nederland, waar ik mijn eerste stappen als profvoetballer heb gezet”, aldus Medunjanin, die bij Philadelphia Union samenwerkte met PEC-trainer Dick Schreuder. „Ik ken de manier van voetballen hier en dat ik de trainer ook al ken is natuurlijk een extra voordeel. Ik ben op dit moment hartstikke fit, maar zal nog wel wedstrijdritme moeten opdoen. Door keihard te trainen hoop ik spoedig mijn eerste minuten voor PEC Zwolle te maken.”

Medunjanin begon zijn loopbaan in 2004 bij AZ en speelde vervolgens ook voor Sparta. Daarna kwam de Bosniër terecht bij clubs als Maccabi Tel Aviv en Deportivo La Coruña.

Het vorig seizoen gedegradeerde PEC begon het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie met een 2-1-zege op de De Graafschap.

MAANDAG 8 AUGUSTUS

Alexis Sánchez laat contract bij Inter ontbinden

20.15 uur: Alexis Sánchez heeft zijn contract bij Internazionale laten ontbinden. De 33-jarige Chileense aanvaller had na de komst van de Belg Romelu Lukaku minder uitzicht op speeltijd.

Volgens Franse media vervolgt Sánchez, die 146 interlands speelde, zijn voetballoopbaan in de Ligue 1 bij Olympique Marseille.

Sánchez speelde sinds de zomer van 2019 voor Inter, waarmee hij in 2021 de titel won en vorig seizoen de beker. Eerder kwam de Zuid-Amerikaan uit voor Udinese, FC Barcelona, Arsenal en Manchester United.

RB Leipzig verhuurt oud-PSV’er Angeliño aan Hoffenheim

19.27 uur: Angeliño speelt de rest van dit voetbalseizoen voor Hoffenheim. De 25-jarige Spanjaard, voormalig voetballer van PSV, wordt op huurbasis overgenomen van RB Leipzig.

Bij Leipzig was de kans op speeltijd afgenomen voor Angeliño, omdat de club zich voor veel geld versterkte met David Raum. Raum komt juist over van Hoffenheim.

Angeliño voetbalde behalve voor Leipzig en PSV ook voor Manchester City, New York City, Girona, Real Mallorca en NAC Breda.

Spits Werner verlaat Chelsea en keert terug bij Leipzig

15.47 uur: Timo Werner keert terug naar RB Leipzig. De spits vertrekt bij Chelsea en tekent dinsdag een contract voor vijf seizoenen, melden verschillende media in Engeland en Duitsland.

RB Leipzig zou zo’n 20 miljoen euro plus bonussen naar de club uit Londen moeten overmaken. Twee jaar geleden verkocht RB Leipzig de 26-jarige Werner nog voor 55 miljoen euro aan Chelsea.

ZONDAG 7 AUGUSTUS

Dortmund haalt Modeste als vervanger van Haller

16.59 uur: Borussia Dortmund gaat Anthony Modeste aantrekken als vervanger van Sébastien Haller. De Duitse voetbalclub heeft een akkoord bereikt met 1. FC Köln over een transfer van de 34-jarige Franse spits. Dortmund nam eerder deze zomer Haller voor ruim 30 miljoen euro over van Ajax als opvolger van de naar Manchester City overgestapte topschutter Erling Haaland, maar bij de Ivoriaanse spits werd al snel teelbalkanker ontdekt. De tumor bleek kwaadaardig en daarom moet de 28-jarige Haller de komende maanden chemotherapie ondergaan.

Dortmund moest daarom opnieuw op zoek naar een nieuwe spits. Onder anderen Mauro Icardi, Edinson Cavani en Memphis Depay werden genoemd, maar de nummer 2 van afgelopen seizoen in de Bundesliga kwam uit bij Modeste. De Fransman maakte vorig seizoen twintig doelpunten voor Köln in de Bundesliga.

„We hebben een mondeling akkoord bereikt met 1. FC Köln over de transfer van Modeste”, zei directeur Sebastian Kehl van Dortmund. De Fransman moet nog wel medisch gekeurd worden en een persoonlijk akkoord bereiken.

Modeste speelde eerder voor onder meer Nice, Girondins Bordeaux, Hoffenheim, Saint-Étienne en de Chinese club Tianjin. Hij wordt bij Dortmund teamgenoot van onder anderen Oranje-international Donyell Malen.

14.12 uur: Sam Lammers voetbalt komend jaar voor Empoli in de Serie A. De 25-jarige spits wordt opnieuw verhuurd door Atalanta, waar hij weinig kans op speeltijd heeft. De club uit Bergamo verhuurde Lammers afgelopen seizoen aan Eintracht Frankfurt.

Lammers brak bij PSV door in het betaalde voetbal. De club uit Eindhoven verhuurde hem ook aan sc Heerenveen. Atalanta nam Lammers twee jaar geleden voor bijna 10 miljoen euro over van PSV.

ZATERDAG 6 AUGUSTUS

Isco na vertrek bij Real Madrid naar Sevilla

12.53 uur: De Spaanse voetbalclub Sevilla gaat zich versterken met Isco. De 30-jarige spelmaker zat zonder club na zijn vertrek deze zomer bij Real Madrid, waar zijn aflopende contract niet werd verlengd. Als de medische keuring geen problemen oplevert, tekent Isco voor twee jaar bij de nummer 4 van afgelopen seizoen in La Liga.

De aanvallende middenvelder speelde sinds 2013 voor Real Madrid, dat hem toen overnam van Málaga. Isco was een jaar eerder uitgeroepen tot Golden Boy (grootste talent) van Europa. De Spanjaard won met de ’Koninklijke’ drie landstitels en vijf keer de Champions League, al had hij geen aandeel in de winst van het Europese bekertoernooi van afgelopen seizoen. In de Spaanse competitie speelde Isco wel veertien wedstrijden voor de landskampioen.

De 38-voudig international (12 goals) wordt bij Sevilla teamgenoot van de Nederlandse verdediger Karim Rekik. Sevilla begint de Spaanse competitie komende week tegen Osasuna.

ZATERDAG 6 AUGUSTUS

Mertens na vertrek bij Napoli op weg naar Galatasaray

21.31 uur: De Belgische voetballer Dries Mertens zet zijn carrière zeer waarschijnlijk voort bij Galatasaray. De Turkse club van Oranje-international Patrick van Aanholt laat op de website weten dat het in gesprek is met de 35-jarige aanvaller, die onlangs vertrok bij Napoli. Mertens kon met de leiding van de Italiaanse club geen akkoord bereiken over verlenging van zijn aflopende contract.

Mertens vertrok na negen jaar uit Napels als clubtopscorer aller tijden. De 105-voudig international van de ’Rode Duivels’, die doorbrak bij AGOVV en daarna voor FC Utrecht en PSV speelde, maakte 148 doelpunten voor Napoli. Mertens werd deze week benoemd tot ereburger van Napels vanwege al zijn verdiensten voor de club.

Galatasaray wil naast Mertens ook Lucas Torreira aantrekken. De Uruguayaanse middenvelder arriveerde zaterdag in Istanbul om zijn overstap van Arsenal naar Galatasaray af te ronden. De Turkse topclub wil na een teleurstellend seizoen, waarin het op de dertiende plek eindigde, weer meedoen om de titel. Begin deze week trok Galatasaray al de Noorse middenvelder Fredrik Midtsjø van AZ aan.

Dessers bevestigt naderende transfer naar Cremonese

19.45 uur: Cyriel Dessers staat op het punt om de Serie A in te gaan. De spits van de Belgische club Racing Genk, die vorig seizoen als huurling voor Feyenoord speelde, bevestigde na de gewonnen competitiewedstrijd tegen KAS Eupen (4-2) dat zijn transfer naar Cremonese bijna rond is.

„Ik heb altijd gedroomd van voetballen in een topcompetitie en die droom komt nu dichtbij”, zei Dessers, die tegen Eupen in de 69e minuut werd gewisseld. Hij nam na de wedstrijd uitgebreid de tijd om de fans van Genk te bedanken. „Of dit een afscheid was? Misschien wel een beetje, ja. De kans zit erin dat ik naar Italië ga, dat kan ik wel zeggen. Als ik in Genk zou blijven, zou ik misschien kunnen meedoen voor de topscorerstitel, maar ik ben toe aan iets nieuws. Ik heb in België en Nederland gevoetbald en daar alle stadions en ploegen wel gezien. Zondag wordt een belangrijke dag, dan moeten de clubs eruit komen.”

Dessers (27) had in de eerste twee competitiewedstrijden drie doelpunten gemaakt voor Genk. Tegen Eupen kwam de geboren Belg niet tot scoren.

Vorig seizoen maakte de Nigeriaanse international negen doelpunten in de Eredivisie voor Feyenoord. Dessers werd met tien goals de topscorer van de Conference League, waarin Feyenoord de finale haalde. De Rotterdammers konden Dessers deze zomer voor 4 miljoen euro overnemen van Genk, maar die optie werd niet gelicht. De financiële eisen van de spits zouden te hoog zijn geweest voor Feyenoord.

Dessers speelde eerder voor NAC Breda, FC Utrecht en Heracles Almelo. Cremonese promoveerde afgelopen seizoen naar de hoogste klasse in Italië, de Serie A.

FC Groningen laat Duitser Schreck bij Erzgebirge Aue

14.34 uur: FC Groningen heeft Sam Schreck definitief laten vertrekken naar FC Erzgebirge Aue. De 23-jarige middenvelder kwam vorig seizoen al op huurbasis uit voor de Duitse club.

Erzgebirge Aue had een optie tot koop op de voetballer, maar die werd niet gelicht na de degradatie van de club uit Aue naar de 3. Bundesliga. Beide clubs zijn alsnog tot een akkoord gekomen over een directe en permanente overgang.

FC Groningen nam de voetballer in 2019 over van Bayer Leverkusen. Schreck tekende in Groningen een contract van vier jaar. Hij kwam in 27 officiële wedstrijden uit in het eerste elftal.

„Na zijn verhuurperiode in het afgelopen seizoen was ook voor het komende seizoen het perspectief van Sam richting het eerste elftal van FC Groningen niet groot”, meldt technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen.

VRIJDAG 5 AUGUSTUS

Rooney haalt Belgische spits Benteke naar DC United

20.11 uur: Vlak voor de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Arsenal heeft Crystal Palace de Belgische spits Christian Benteke verkocht. Benteke verhuist naar de Amerikaanse club DC United van trainer Wayne Rooney. De 31-jarige aanvaller maakte in zes jaar 35 doelpunten in de Premier League voor Crystal Palace.

De Londense club nam hem in 2016 over van Liverpool. In zijn eerste seizoen maakte Benteke vijftien goals voor Crystal Palace. Afgelopen seizoen bleef de 45-voudig international van de ’Rode Duivels’ steken op vier doelpunten in 25 competitiewedstrijden. Benteke tekende in Washington bij D.C. United een contract voor tweeënhalf jaar, met een optie op nog een jaar. Vorige maand stelde de club de Engelse oud-topvoetballer Rooney aan als nieuwe trainer.

Benteke speelde eerder voor onder meer Racing Genk, Standard Luik, KV Kortrijk, KV Mechelen en Aston Villa.

NEC huurt Duelund ook komend seizoen van Dinamo Kiev

16.58 uur: NEC kan ook komend seizoen beschikken over Mikkel Duelund. De 25-jarige Deen wordt voor een extra jaar gehuurd van de Oekraïense topclub Dinamo Kiev.

Duelund maakt gebruik van een speciale FIFA-regeling waarbij buitenlandse spelers in dienst van Oekraïense en Russische clubs hun contract voor één jaar wordt opgeschort. Duelund kwam afgelopen seizoen tot 25 officiële wedstrijden voor NEC, waarin hij drie keer scoorde en drie assists leverde.

„Mikkel kan ontzettend goed voetballen, maar heeft erg veel pech gehad met blessures en ziekte. Hij is op veel posities inzetbaar en het lijkt erop dat de weg naar herstel weer is ingezet. Mocht hij zijn oude niveau weer aantikken, dan hebben we een geweldige speler aan hem”, aldus technisch directeur Ted van Leeuwen.

Duelund kan zondag al meedoen in de thuiswedstrijd tegen FC Twente.

RKC pikt clubloze middenvelder Clement op

16.57 uur: RKC Waalwijk heeft zich vlak voor de start van de competitie opnieuw versterkt. De Waalwijkers legden middenvelder Pelle Clement voor een jaar vast. De 26-jarige Amsterdammer speelde de afgelopen jaren voor PEC Zwolle, waarmee hij degradeerde uit de Eredivisie. Het contract van Clement in Zwolle liep af, waardoor RKC hem transfervrij kon aantrekken.

„Met Pelle voegen we een aanvallende middenvelder toe en versterken we hiermee de balans in onze selectie”, zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld. RKC versterkte zich deze week ook al met oud-PSV’er Zakaria Bakkali en Florian Jozefzoon, die aan zijn tweede periode in Waalwijk begint. Clement is nog niet speelgerechtigd voor de eerste competitiewedstrijd, zaterdag thuis tegen FC Utrecht. Hij sluit zondag aan bij de selectie van trainer Joseph Oosting.

Clement doorliep de jeugdopleiding van Ajax en debuteerde in 2016 in de Amsterdamse hoofdmacht, maar hij speelde vooral voor Jong Ajax. De middenvelder stapte in 2017 over naar de Engelse club Reading. Begin 2019 keerde hij bij PEC Zwolle terug in de Nederlandse competitie. Clement speelde afgelopen seizoen negentien wedstrijden in de Eredivisie.

NEC laat contract keeper Vukovic ontbinden

12:43 uur NEC heeft het contract van de Australische keeper Danny Vukovic ontbonden. De 37-jarige doelman had nog een contract voor één seizoen. NEC is druk bezig de transfer van Jasper Cillessen af te ronden, maar de overgang van de international heeft vertraging opgelopen.

„Mede door trieste persoonlijke omstandigheden is de samenwerking niet geworden wat beide partijen ervan verwachtten. We hebben elkaar geholpen bij zijn wens terug te keren naar Australië”, zei technisch directeur Ted van Leeuwen over Vukovic.

De Australische doelman kwam een jaar geleden naar Nijmegen en speelde slechts vier keer voor NEC, telkens in KNVB-bekerwedstrijden.

DONDERDAG 4 AUGUSTUS

Delanghe verruilt PSV voor Lierse SK

20.50 uur: Maxime Delanghe is niet langer PSV’er. De Eindhovenaren hebben de 21-jarige Belgische keeper verkocht aan Lierse SK, dat in België uitkomt op het tweede niveau.

De situatie van Delanghe bij PSV was vrij uitzichtloos na de komst van twee nieuwe doelmannen, de Argentijn Walter Benítez en Boy Waterman. Benítez werd voorafgaand aan dit seizoen door trainer Ruud van Nistelrooij benoemd tot eerste doelman, voor Joël Drommel en Waterman.

Delanghe speelde sinds 2017 bij PSV, dat hem destijds overnam uit de jeugdopleiding van Anderlecht.

Barcelona verkoopt voormalig toptalent Riqui Puig aan LA Galaxy

20.49 uur: FC Barcelona heeft Riqui Puig verkocht aan de Amerikaanse voetbalclub Los Angeles Galaxy. De middenvelder stond in de jeugdopleiding bekend als een groot talent en werd vaak vergeleken met Andrés Iniesta, maar een echte doorbraak in de Catalaanse hoofdmacht bleef uit. Na bijna zestig wedstrijden in het eerste elftal in ruim 3,5 jaar vertrekt Puig uit Camp Nou.

De bijna 23-jarige Catalaan ondertekende een contract tot eind 2025 in Los Angeles. Barcelona behoudt het recht om de middenvelder terug te kopen van LA Galaxy. De club krijgt 50 procent van de transfersom als Puig in de toekomst wordt verkocht door de Amerikanen.

Het voormalig toptalent debuteerde eind 2018 met een assist in het eerste elftal van Barcelona. Afgelopen seizoen speelde hij vijftien wedstrijden in de Spaanse competitie, waarvan slechts twee als basisspeler. Puig won met Barcelona een landstitel (in 2019) en een Spaanse beker, in 2021 met Ronald Koeman als trainer.

„Het is nu tijd voor me om een nieuw en spannend avontuur te beginnen, dat me uitdaagt om alles te geven”, aldus de Spanjaard over zijn nieuwe club.

Portugese middenvelder Sanches voor vijf jaar naar PSG

20.17 uur: Renato Sanches stapt in de Franse voetbalcompetitie over van Lille naar Paris Saint-Germain, waar hij wordt herenigd met trainer Christophe Galtier. De 24-jarige Portugese middenvelder ondertekende donderdag een contract voor vijf jaar bij de regerend landskampioen.

Sanches doorliep de jeugdopleiding van Benfica en gold lang als een grote belofte. Bij Bayern München wist de voetballer de hoge verwachtingen echter niet waar te maken. De Duitse club verhuurde Sanches tussentijds aan Swansea City en drie jaar geleden maakte hij de overstap naar Lille.

Met Lille won Sanches vorig jaar de Franse titel. De Nederlander Sven Botman speelde toen ook in dat elftal. Sanches kwam in drie jaar voor Lille tot negentig wedstrijden, waarin hij zes keer scoorde en tien assists gaf.

Sanches maakte in 2016 deel uit van de selectie van Portugal die in Frankrijk de Europese titel behaalde.

Trainer Galtier, die de Argentijn Mauricio Pochettino deze zomer bij PSG verving, verwelkomde eerder nieuwkomers Vitinha, Nordi Mukiele en Hugo Ekitike. Hij hoopt, naast Sanches, nog op drie versterkingen deze transferperiode.

PSG begint het nieuwe seizoen zaterdag met een uitwedstrijd tegen Clermont Foot.

Aanvaller Baghdadi al weer weg bij Fortuna Sittard

18.57 uur: Samy Baghdadi vertrekt alweer bij Fortuna Sittard. De 25-jarige Franse aanvaller keert terug naar zijn eigen land en gaat daar voetballen voor USL Dunkerque.

Fortuna nam Baghdadi een jaar geleden over van RC Grasse, ook een Franse club. De buitenspeler kwam bij de Limburgers tot tien competitiewedstrijden, waarin hij één keer scoorde. Het contract van Baghdadi bij Fortuna liep nog een jaar door.

Manchester United verhuurt linksback Telles aan Sevilla

17.25 uur: Manchester United verhuurt de Braziliaanse linksback Alex Telles komend seizoen aan Sevilla. United nam eerder deze transferperiode linkervleugelverdediger Tyrell Malacia over van Feyenoord en daardoor is volgens de club „de concurrentie op die positie toegenomen.”

De 29-jarige Telles werd in 2020 door United overgenomen van FC Porto. Daarvoor speelde de Braziliaan in Europa voor Internazionale en Galatasaray.

Sevilla, dat vorig seizoen vierde werd en zich daardoor heeft geplaatst voor de Champions League, begint het nieuwe seizoen op vrijdag 12 augustus met een uitwedstrijd tegen Osasuna.

Trainer Galtier rekent op nog vier versterkingen bij PSG

16.50 uur: Trainer Christophe Galtier rekent deze transferperiode op nog vier versterkingen voor Paris Saint-Germain. Middenvelder Renato Sanches komt naar alle waarschijnlijkheid over van Lille en daarnaast moet de spelersgroep op nog drie posities worden aangevuld.

„Ik wil werken met een bepaald aantal spelers in mijn selectie. Spelers die qua niveau dicht bij elkaar zitten en zorgen voor een gezonde concurrentiestrijd”, aldus Galtier op een persconferentie waar hij alvast vooruitkeek op de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen, zaterdag tegen Clermont. „Komen deze drie spelers snel, later of helemaal niet? Ik weet het niet. Ik weet dat de club er alles aan doet om een zeer competitieve ploeg te hebben.”

Galtier, die de Argentijn Mauricio Pochettino bij Paris Saint-Germain verving, verwelkomde eerder nieuwkomers Vitinha, Nordi Mukiele en Hugo Ekitike. Georginio Wijnaldum staat naar verluidt op het punt om te vertrekken uit Parijs.

RKC legt aanvaller Jozefzoon voor de tweede keer vast

10:18 uur RKC Waalwijk heeft aanvaller Florian Jozefzoon voor de tweede keer vastgelegd. De 31-jarige aanvaller trainde al een tijd mee bij RKC. Jozefzoon speelde van 2012 tot 2013 ook al in Waalwijk.

Negen jaar geleden verruilde Jozefzoon, afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax, RKC voor PSV. Daarna speelde hij voor de Engelse clubs Brentford, Derby County en Rotherham United en het Franse Quevilly Rouen Métropole.

„De afgelopen periode heeft Florian de mogelijkheid gekregen om op trainingen en tijdens oefenwedstrijden aan zijn fitheid te werken en weer een gevoel te krijgen bij de club. We zijn blij dat we zijn ervaring en kwaliteiten kunnen toevoegen aan de selectie”, aldus algemeen directeur Frank van Mosselveld.

RKC begint het seizoen zaterdag met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.

WOENSDAG 3 AUGUSTUS

Doelman Schmeichel verruilt Leicester City na elf jaar voor Nice

19.58 uur: Doelman Kasper Schmeichel vertrekt na elf jaar bij Leicester City. De 35-jarige Deen heeft een contract getekend bij de Franse club OGC Nice, waar hij de opvolger wordt van Walter Benítez. De Argentijn maakte deze zomer een transfer naar PSV.

Schmeichel, doelman van de nationale ploeg van Denemarken, kwam tot bijna 500 wedstrijden voor Leicester. Met de Engelse club won hij in 2016 verrassend de titel in de Premier League. Vorig jaar voegde Schmeichel daar de FA Cup aan toe.

Slechts twee spelers kwamen in hun tijd bij Leicester City tot meer wedstrijden dan Schmeichel. De Deen wordt bij Nice ploeggenoot van onder anderen Pablo Rosario (ex-PSV) en Calvin Stengs (oud-AZ).

PSV verhuurt Sambo aan Sparta

19.24 uur: Shurandy Sambo wordt dit seizoen door PSV verhuurd aan Sparta Rotterdam. De talentvolle rechtsback is hersteld van een kruisbandblessure en gaat op Het Kasteel duelleren met Dirk Abels om de rechtsbackpositie.

De twintigjarige rechtsback wordt voor één seizoen gehuurd van PSV. Sparta heeft tevens een optie tot koop bedongen. Bij PSV had Sambo zowel Phillipp Mwene als nieuwkomer Ki-jana Hoever voor zich.

„Shurandy is een jongen waar we veel potentie in zien”, aldus technisch directeur Gerard Nijkamp. „Hij heeft laten zien het niveau van de Keuken Kampioen Divisie ontgroeid te zijn en dat hij de stap naar de Eredivisie kan maken. Hij krijgt bij ons de kans daar zijn kwaliteit te bewijzen, en geeft ons dit seizoen meer verdedigende opties aan de rechterkant, waarna wij de mogelijkheid hebben hem definitief vast te leggen.”

Bruns terug bij Heracles

18.01 uur: Heracles Almelo heeft zich versterkt met Thomas Bruns. De 30-jarige middenvelder tekent in Almelo een contract tot de zomer van 2025. De geboren Wierdenaar komt transfervrij over van Adanaspor. Daar was zijn contract in onderling overleg was ontbonden.

„Het voelt direct als thuiskomen. Ik kom allemaal bekende gezichten tegen en na vijf jaar weg te zijn geweest, geeft dit weer een goed gevoel’, laat Bruns weten. „Ik wil met mijn kwaliteiten een steentje bijdragen aan een terugkeer van Heracles Almelo in de Eredivisie.”

Zakaria Bakkali voor jaar bij RKC Waalwijk

13.40 uur: WAALWIJK Voormalig PSV-wonderkind Zakaria Bakkali is verrassend opgedoken bij RKC Waalwijk. De inmiddels 26-jarige Belgische aanvaller was transfervrij na het aflopen van zijn contract bij Anderlecht en heeft tot medio 2024 getekend in Waalwijk.

Negen jaar geleden maakte Bakkali een stormachtige entree in de hoofdmacht van PSV, maar hij wist zijn belofte nooit in te lossen. In 2015 vertrok Bakkali naar Valencia. Via Deportivo La Coruna kwam hij bij Anderlecht terecht, maar daar wist hij ook niet aan de verwachtingen te beantwoorden. RKC Waalwijk geeft hem nu de kans zijn carrière nieuw leven in te blazen.

„Het talent van Zakaria staat buiten kijf en het is een belangrijke pijler binnen deze club om hiermee aan de slag te gaan. Wij als RKC Waalwijk bieden hem graag deze kans en hij is erop gebrand om zijn kwaliteiten te laten zien”, aldus algemeen directeur Frank van Mosselveld.

Aanvoerder Van Beek verlengt bij Heerenveen

12.15 uur: sc Heerenveen heeft het contract van Sven van Beek opengebroken en verlengd. De 28-jarige verdediger tekende een overeenkomst die hem tot de zomer van 2025 aan de Friese club verbindt.

De in Gouda geboren voetballer kwam vorig seizoen over van Willem II en groeide in Friesland al snel uit tot één van de steunpilaren in de verdediging. Afgelopen seizoen kwam Van Beek tijdens 34 officiële duels in actie.

Technisch manager Ferry de Haan is zeer content met de contractverlenging: „Sven is een betrouwbare verdediger met de juiste mentaliteit en heeft afgelopen seizoen laten zien altijd voorop in de strijd te gaan. Hij heeft zich ontwikkeld tot één van de leiders van dit team en is dan ook niet voor niets verkozen tot aanvoerder. We zijn blij en trots dat we met Sven als aanvoerder voor mooie prestaties gaan.”

De Graafschap-cultheld Van de Pavert naar Roda JC

10.20 uur: Ted van de Pavert maakt de overstap van De Graafschap naar Roda JC Kerkrade. De 30-jarige centrale verdediger heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor één seizoen.

Van de Pavert, geboren in Doetinchem, komt uit de jeugd van De Graafschap. Buiten de twee seizoenen die de verdediger bij PEC Zwolle en NEC Nijmegen, speelde Van de Pavert zijn hele carrière voor De Graafschap. Als ’Superboer’ heeft hij maar liefst 273 duels achter zijn naam staan, waarvan 102 in de Eredivisie.

Komend seizoen speelt Van de Pavert dus in Kerkrade. „Roda JC is een hele mooie club, met een enorm fanatieke achterban. Dat heb ik in de duels die ik met De Graafschap tegen Roda JC speelde duidelijk gemerkt”, aldus de ervaren verdediger. „Ik heb een aantal goede gesprekken gehad met Jurgen Streppel. Tijdens deze gesprekken werd het voor mij al snel duidelijk dat de club duidelijk de ambitie heeft om terug te keren naar het hoogste niveau in Nederland. Hopelijk kan ik mijn steentje hieraan bijdragen.”

DINSDAG 2 AUGUSTUS

Belgische middenvelder De Ketelaere naar AC Milan

22.27 uur: Charles De Ketelaere speelt vanaf dit seizoen in de Italiaanse Serie A. AC Milan neemt de 21-jarige Belgische middenvelder over van Club Brugge. De Ketelaere ondertekende een contract voor vijf seizoenen bij de Italiaanse kampioen.

De Ketelaere deed, vooruitlopend op z’n transfer, de eerste wedstrijden van het seizoen niet mee bij Club Brugge. Met Club won hij drie landstitels op rij. De Ketelaere komt bij Milan zijn landgenoten Alexis Saelemaekers en Divock Origi tegen. AC Milan speelt zaterdag 13 augustus tegen Udinese de eerste competitiewedstrijd.

Chelsea neemt Engelse jeugdinternational over van Aston Villa

20.27 uur: Chelsea heeft zich versterkt met Carney Chukwuemeka. De 18-jarige Engelse jeugdinternational komt over van Aston Villa.

Middenvelder Chukwuemeka kwam vorig seizoen tot twaalf competitiewedstrijden voor Aston Villa, waarvan tien als invaller. Chukwuemeka, aanvoerder van Engeland onder 19, stond ook in de belangstelling van Barcelona en AC Milan.

Eagles halen keeper Mulder

16.14 uur: Erwin Mulder vervolgt zijn voetballoopbaan bij Go Ahead Eagles. De 33-jarige doelman ondertekende dinsdag een contract voor één seizoen bij de Deventenaren. Mulder is afkomstig van sc Heerenveen, waar zijn aflopende verbintenis niet werd verlengd. Mulder kwam eerder uit voor Feyenoord, Excelsior en Swansea City.

„Als het even kan, wil ik tot mijn veertigste keeper in het profvoetbal blijven. Al moet het fysiek allemaal wel mogelijk zijn, uiteraard. Maar als keeper op het veld staan, is het mooiste dat er is”, zegt Mulder.

Jeffrey de Lange en Sven Jansen zijn de andere doelmannen in de selectie van het eerste elftal van Go Ahead Eagles.

Emegba naar Sturm Graz

14.22 uur: De in januari door Royal Antwerp FC van Sparta overgenomen Emanuel Emegha trekt de deur van De Bosuil na een half seizoen alweer achter zich dicht. De aanvaller is verkocht aan het Oostenrijkse Sturm Graz.

Naar verwachting incasseert sportief directeur Marc Overmars een transfersom van circa 1 miljoen euro voor Emegha. In januari betaalde de Antwerpse club nog 1,5 miljoen euro aan Sparta voor de Hagenaar met Nigeriaanse roots.

Simon Olsson tekent vierjarig contract bij sc Heerenveen

14.00 uur: Simon Olsson is speler van sc Heerenveen. De 24-jarige middenvelder komt over van Elfsborg. De Zweed tekent een contract voor vier seizoenen in Friesland en gaat spelen met rugnummer 19.

Olsson doorliep de jeugdopleiding van Elfsborg en kwam 162 keer uit voor de Zweedse club. Hierin was de jeugdinternational goed voor dertien goals en zestien assists. In Friesland wordt Olsson herenigd met Rami Kaib. De twee zijn jeugdvrienden en speelden bij Elfsborg al eens samen. De 24-jarige Olsson is de zesde Zweed die de Friezen momenteel onder contract hebben. De andere vijf zijn, naast Kaib, Al Hajj, Ali, Sarr en Andersson.

Technisch manager Ferry de Haan is zeer content met het aantrekken van Olsson: „We denken dat Simon een speler is die met zijn spel en mentaliteit uitstekend bij ons past. Hij is een technisch vaardige, dynamische en creatieve middenvelder met een goed loopvermogen om ook regelmatig in de zestien meter van de tegenpartij op te duiken. Hij heeft het bij Elfsborg uitstekend gedaan en werd daar door zijn speelstijl ook omarmt door het publiek. We zijn blij dat hij zijn kwaliteiten de aankomend seizoenen bij ons kan laten zien.”

Portugese aanvaller Jota tekent nieuw contract bij Liverpool

13.37 uur: Diogo Jota heeft zijn toekomst aan Liverpool verbonden en zijn contract verlengd. De Engelse topclub spreekt van „een langlopend contract”, maar heeft de termijn van de nieuwe verbintenis niet bekendgemaakt.

De Portugese aanvaller kwam twee jaar geleden over van Wolverhampton Wanderers. De 25-jarige Jota speelde daarvoor bij Paços de Ferreira, Atlético Madrid en FC Porto.

Afgelopen seizoen kwam Jota tot 21 doelpunten in alle competities. „Sinds ik hier ben gekomen, heb ik mezelf opgewerkt tot een belangrijke speler in dit team en dat is wat ik vanaf het begin wilde”, aldus Jota, die momenteel herstellende is van een hamstringblessure.

Liverpool won zaterdag - zonder Jota - de strijd om het Community Shield. Manchester City werd met 3-1 verslagen.

Davy van den Berg verruilt FC Utrecht voor PEC Zwolle

12:23 uur PEC Zwolle en FC Utrecht hebben overeenstemming bereikt over een transfer van Davy van den Berg. De middenvelder wordt definitief overgenomen door de Zwollenaren, die een kleine transfersom overmaken.

De in 2018 van PSV overgenomen Van den Berg heeft drie keer in het eerste gespeeld. Ook werkte de Brabander 40 duels af voor Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie en werd hij verhuurd aan Roda JC.

Summerville verlengt contract bij Leeds United

11:38 uur Crysencio Summerville heeft zijn contract bij Leeds United verlengd tot de zomer van 2026. De 20-jarige aanvaller kwam bijna twee jaar geleden over van Feyenoord, waar hij de jeugdopleiding doorliep.

Summerville zette in september 2020 in Leeds zijn handtekening onder een contract tot medio 2023. In september 2021 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal van Leeds United.

Afgelopen seizoen werd Leeds United zeventiende in de Premier League. De club, die dit jaar Luis Sinisterra overnam van Feyenoord, eindigde één plek boven de drie degradanten.

Excelsior neemt per direct afscheid van buitenspeler Duku

11:30 uur Het gepromoveerde Excelsior heeft per direct afscheid genomen van aanvaller Modeste Duku. „In goed onderling overleg is besloten om het doorlopende contract van de buitenspeler te ontbinden”, aldus de Rotterdamse club.

De 21-jarige Duku kwam vorig jaar over van de Franse club Olympique Lyon, waar hij uit de jeugdopleiding afkomstig is. Hij kwam tot achttien duels voor de Kralingers.

Excelsior keerde terug naar de Eredivisie door in de laatste ronde van de play-offs ADO Den Haag te verslaan.

Midtsjø van AZ naar Galatasaray

10:00 uur AZ en de Turkse club Galatasaray hebben de transfer van Fredrik Midtsjø afgerond. De 28-jarige middenvelder uit Noorwegen stond nog een jaar onder contract in Alkmaar.

Midtsjø kwam vijf jaar geleden over van de Noorse topclub Rosenborg BK. Sindsdien kwam hij tot 195 wedstrijden voor AZ. Daarin was hij goed voor zeven doelpunten.

„De transfer van Fredrik vijf jaar geleden is voor alle betrokkenen een succes gebleken. Hij is een stabiele factor geweest in de afgelopen seizoenen. We waren op de hoogte van zijn wens nog een ander buitenlands avontuur aan te gaan en daarin hebben wij meegedacht”, aldus technisch directeur Max Huiberts.

AZ presenteerde maandag al Riechedly Bazoer als vervanger van de Noor.

MAANDAG 1 AUGUSTUS

Aaron Ramsey naar OGC Nice

23.19 uur: Aaron Ramsey vervolgt zijn loopbaan bij OGC Nice. De 31-jarige middenvelder uit Wales was op zoek naar een club sinds zijn vertrek bij Juventus.

Ramsey kwam niet meer voor in de plannen van trainer Massimiliano Allegri van de club uit Turijn. Juventus verhuurde hem in de tweede helft van het vorige seizoen aan Rangers FC, waar Giovanni van Bronckhorst trainer is.

Ramsey verliet Arsenal drie jaar geleden voor Juventus.

Fàbregas zet carrière voort bij Como in Serie B

15.40 uur: Cesc Fàbregas speelt komend seizoen bij Como in de Serie B, het tweede niveau van het Italiaanse profvoetbal. De 35-jarige Spanjaard komt over van AS Monaco waar hij een aflopend contract had.

Fàbregas doorliep de jeugdopleiding bij FC Barcelona, maar maakte zijn profdebuut in 2004 bij Arsenal waar hij acht seizoenen voor speelde. De Spanjaard keerde daarna terug naar Barcelona en speelde nog voor Chelsea. Sinds 2019 stond Fàbregas onder contract bij Monaco. Hij won twee Engelse titels met Chelsea en werd een keer kampioen met FC Barcelona. De middenvelder maakte ook deel uit van het Spaanse elftal dat Europees kampioen werd in 2008 en 2012 en de wereldtitel veroverde in 2010.

„Ik wil nog altijd spelen. Ik wil niet dat het zo eindigt”, zei Fàbregas afgelopen mei na een seizoen vol blessureleed. „Het seizoen is te slecht geweest om het zo te laten eindigen. Ik wil nog plezier hebben en mijn carrière afsluiten met een goed gevoel.”

Volgens Italiaanse media heeft Como Fàbregas een contract voor twee seizoenen aangeboden. De Italiaanse club eindigde vorig seizoen als dertiende in de Serie B.

Spits Benschop keert terug bij De Graafschap

15.24 uur: Spits Charlison Benschop gaat weer voetballen voor De Graafschap. De 32-jarige international van Curaçao, in 2019 al een halfjaar op huurbasis actief voor de Superboeren, komt transfervrij over van Fortuna Sittard. Bij de Eredivisionist kwam de aanvaller vorig seizoen tot dertien wedstrijden.

Eerder speelde Benschop voor onder meer RKC Waalwijk, AZ, FC Groningen en Hannover 96.

Koundé tekent voor vijf jaar bij FC Barcelona

13.35 uur: FC Barcelona heeft de komst van Jules Koundé afgerond. De Franse verdediger ondertekende maandag een contract voor vijf jaar, met daarin een gelimiteerde afkoopsom van 1 miljard euro. Barcelona betaalt volgens Spaanse media zo’n 50 miljoen euro om de 23-jarige Koundé over te nemen van Sevilla.

„Ik heb voor Barça gekozen omdat het een club is met een zeer ambitieus project”, zei de elfvoudig international van Frankrijk, die bevestigde dat hij ook naar de Engelse topclub Chelsea kon gaan. „Maar ik heb gewacht tot Barcelona een akkoord bereikte met Sevilla, want ik wilde vanaf het begin naar deze club toe.”

Voorzitter Joan Laporta omschreef Koundé als „een speler van topniveau.” Koundé voetbalde drie jaar voor Sevilla, daarvoor kwam hij in eigen land uit voor Girondins Bordeaux. De verdediger won in 2020 met Sevilla de Europa League en vorig jaar met Frankrijk de Nations League.

Koundé is na de aanvallers Robert Lewandowski en Raphinha al de derde grote aankoop deze zomer van Barcelona. Zij kostten gezamenlijk zo’n 150 miljoen euro. Daarnaast kwamen Franck Kessié en Andreas Christensen transfervrij naar Camp Nou. Het uitgavenpatroon van Barcelona roept in de voetbalwereld veel vragen op, vanwege de financiële problemen waarmee de club al een tijdje kampt. Zo zou Frenkie de Jong genoegen moeten nemen met een forse salarisvermindering als hij bij Barcelona wil blijven voetballen.

ZONDAG 31 JULI

Leipzig neemt verdediger Raum over van Hoffenheim

12:55 uur RB Leipzig heeft verdediger David Raum overgenomen van Hoffenheim. De 24-jarige linksback tekende bij de bekerwinnaar uit Leipzig een contract tot 30 juni 2027. Hij moet de vervanger worden van voormalig PSV’er Angeliño, die de club waarschijnlijk gaat verlaten.

Leipzig betaalt volgens Duitse media zo’n 30 miljoen euro voor de Duitse international, die nog een contract tot medio 2025 had bij Hoffenheim.„De club heeft veel moeite gedaan voor mij en de gesprekken met trainer Domenico Tedesco en algemeen directeur Oliver Mintzlaff hebben me snel overtuigd dat de overstap naar Leipzig voor mij de juiste is”, zei de verdediger. „Hier kan ik me in een ideale omgeving verder ontwikkelen.”

RB Leipzig verloor een dag eerder de wedstrijd om de Duitse Supercup met 5-3 van landskampioen Bayern München. De Nederlandse voetballers Matthijs de Ligt en Ryan Gravenberch maakten als invallers hun officiële debuut voor Bayern in die wedstrijd.

Peter van den Berg jeugdtrainer bij Willem II

11:30 uur Peter van den Berg (50) is de nieuwe trainer van de onder 21 van Willem II. Hij volgt in die functie Bruno Andrade op, die assistent-trainer wordt bij het Belgische Lommel.

Van den Berg voetbalde onder meer bij Feyenoord, Vitesse en AZ en fungeerde een paar jaar als hoofdtrainer bij RKC Waalwijk. Daarna was hij trainer van Jong Feyenoord, assistent bij Saoedi-Arabië onder 20 en jeugdtrainer bij Maccabi Tel Aviv.

ZATERDAG 30 JULI

FC Barcelona laat verdediger Mingueza naar RC Celta gaan

22.22 uur: Verdediger Óscar Mingueza vertrekt bij FC Barcelona. De 23-jarige Spanjaard, die tot nu toe alleen voor de Catalanen voetbalde, stapt over naar RC Celta uit Vigo. Barcelona meldt dat Mingueza alleen nog de medische keuring moet doorstaan.

Trainer Ronald Koeman liet Mingueza eind 2020 debuteren in het eerste van Barcelona. Hij speelde daarna nog 65 officiële wedstrijden, waarvan negentien afgelopen seizoen in de competitie. De verdediger debuteerde vorig jaar in de nationale ploeg van Spanje.

FC Emmen verkoopt middenvelder El Azzouzi aan Union

17.26 uur: FC Emmen heeft Oussama El Azzouzi verkocht aan Union, de nummer 2 van België van afgelopen seizoen. De 21-jarige verdedigende middenvelder speelde vorig seizoen 36 wedstrijden voor de kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. El Azzouzi kwam een jaar geleden over van FC Groningen en had in Drenthe nog een contract voor een jaar.

„Oussama heeft zich het afgelopen seizoen in de basiself gespeeld en heeft met zijn dynamiek als ’6’ de aandacht getrokken van grotere clubs”, aldus Emmen-voorzitter Ronald Lubbers. „Donderdag hebben de clubs een akkoord bereikt over de voorwaarden en daarna is Oussama afgereisd naar Brussel om persoonlijk tot een akkoord te komen.” De Nederlander heeft in België een contract getekend voor vier seizoenen, met een optie op nog een jaar.

Union speelt begin volgende maand in de derde voorronde van de Champions League tegen het Rangers FC van trainer Giovanni van Bronckhorst. Voor Union worden het de eerste Europese wedstrijden in 58 jaar.

Arsenal verhuurt linksback Nuno Tavares aan Olympique Marseille

12.18 uur: Arsenal verhuurt de Portugese linksback Nuno Tavares komend seizoen aan Olympique Marseille. De 22-jarige Tavares kwam vorig jaar over van Benfica.

De verdediger kwam afgelopen seizoen tot 28 duels voor Arsenal, dat onlangs Oleksandr Zintsjenko uit Oekraïne aantrok. De linksback kwam over van Manchester City.

Olympique Marseille werd afgelopen seizoen tweede in Frankrijk en komt daardoor komend seizoen uit in de Champions League.

Heerenveen laat Van der Heide naar Roda JC gaan

11.10 uur: SC Heerenveen laat Arjen van der Heide naar eerstedivisionist Roda JC gaan. De 20-jarige aanvaller, afkomstig uit de Friese jeugdopleiding, heeft voor drie jaar getekend in Kerkrade.

„We willen Arjen allereerst bedanken voor zijn inzet bij SC Heerenveen. Hij heeft hier zijn hele jeugd gespeeld en het uiteindelijk ook tot het eerste elftal geschopt. Dat is iets om trots op te zijn. Dit seizoen leek Arjen niet veel perspectief op speelminuten te hebben. Voor zijn eigen ontwikkeling is het daarom goed om nu een andere stap te maken”, aldus Ferry de Haan, de technisch manager van SC Heerenveen.

Van der Heide speelde veertig duels voor SC Heerenveen.

VRIJDAG 29 JULI

Fortuna Sittard verhuurt middenvelder Musaba aan TOP Oss

14.33 uur: Fortuna Sittard verhuurt middenvelder Richie Musaba komend seizoen aan TOP Oss. „Met een versterkte concurrentie op het middenveld krijgt Musaba bij TOP Oss de kans om vlieguren te maken”, schrijft Fortuna.

Musaba verlengde onlangs zijn aflopende contract in Sittard tot medio 2023, met een optie voor twee extra seizoenen. „Met het vernieuwde contract op zak vertrekt de 21-jarige Gelderlander op huurbasis naar de club uit de Keuken Kampioen Divisie”, meldt de club.

De middenvelder kwam in 2020 naar Fortuna Sittard. Destijds werd hij direct ondergebracht bij FC Dordrecht, waarvoor hij 36 keer in actie kwam.

Dani Mathieu tekent bij Willem II

10.21 uur: Dani Mathieu heeft zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract bij Willem II. De broer van TOP Oss-speler Justin Mathieu is opgeleid door PSV. Daar werd hij geplaagd door vele blessures. In 2020 maakte de Tilburger de overstap naar Willem II. In de oefencampagne liet hij zo’n goede indruk achter dat trainer Kevin Hofland hem bij de A-selectie wilde houden. Daar kwam uiteindelijk een overeenkomst voor twee jaar uit voort.

DONDERDAG 28 JULI

RKC huurt Lobete van Celta

20.28 uur: Julen Lobete is komend seizoen te bewonderen bij RKC Waalwijk. De aanvaller van Celta de Vigo wordt voor één seizoen gehuurd.

Lobete (21) is opgeleid door Real Sociedad, maar werd deze zomer gekocht door Celta. Die club verhuurt hem dus direct aan RKC.

FC Barcelona akkoord met Sevilla over komst verdediger Koundé

19.20 uur: FC Barcelona heeft de gewenste versterking in de defensie binnen. De Catalaanse club meldt donderdag een principeakkoord te hebben bereikt met Sevilla over de komst van de Franse international Jules Koundé, die nog wel medisch moet worden gekeurd.

De 23-jarige verdediger speelde drie jaar lang voor Sevilla, dat hem in 2019 voor 25 miljoen euro overnam van Girondins de Bordeaux. Bij die club doorliep Koundé ook de jeugdopleiding.

Spaanse media melden dat Barcelona zo’n 50 miljoen euro betaalt voor Koundé, die ook in de belangstelling stond van Chelsea. Dat bedrag kan door bonussen nog oplopen tot 60 miljoen.

Barcelona versterkte zich eerder deze transferperiode met Raphinha, Robert Lewandowski, Franck Kessié en Andreas Christensen.

SC Cambuur haalt Bergsma en ziet Kallon vertrekken

17:23 uur Leon Bergsma keert terug naar Nederland. De 25-jarige centrale verdediger speelt de komende drie seizoenen voor SC Cambuur, dat hem overneemt van de Zwitserse club FC Aarau.

Bergsma doorliep de jeugdopleiding van Ajax en in 2018 won hij met Jong Ajax de titel in de Eerste Divisie. Daarna vertrok hij naar AZ, waar een doorbraak uitbleef. Na een verhuurperiode bij FC Den Bosch ging Bergsma in 2020 naar Aarau. Voor die club speelde de aanvoerder bijna tachtig duels.

„Centrale verdedigers die comfortabel zijn aan de bal en daarnaast van nature een leidersrol aannemen in het veld zijn schaars en Leon is zeker zo’n type”, zegt technisch manager Foeke Booy.

Issa Kallon gaat na vijf seizoenen weg bij SC Cambuur. De aanvaller, die 156 wedstrijden voor de Friese club in actie kwam, vervolgt zijn voetballoopbaan bij de Chinese club Shanghai Port FC.

FC Groningen versterkt zich met Noorse jeugdinternational

16:16 uur FC Groningen heeft de selectie versterkt met Isak Määttä. De 20-jarige Noorse jeugdinternational komt uit zijn eigen land over van de club Aalesunds FK. Määttä, een linkerverdediger, ondertekent bij FC Groningen een contract voor vier seizoenen.

Määttä speelde meer dan vijftig competitiewedstrijden voor Aalesunds maakte daarin vijf doelpunten. „Met het aantrekken van Isak hebben we de linksbackpositie nu dubbel bezet en kunnen twee jonge talentvolle verdedigers, Määttä en Yahya Kalley, een gezonde concurrentiestrijd met elkaar aangaan”, zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen.

Willem II strikt ook middenvelder Jesse Bosch

14:00 uur Opnieuw versterking voor Willem II. Middenvelder Jesse Bosch, transfervrij vertrokken bij FC Twente, gaat in Tilburg aan de slag als hij de medische keuring doorstaat.

Willem II laat zich flink gelden op transfermarkt met eerder onder anderen Lucas Woudenberg, Kostas Lamprou, Jeremy Bokila, Erik Schouten en Matthias Verreth als aanwinsten.

Atlético Madrid neemt Molina over van Udinese

13.00 uur: Atlético Madrid heeft overeenstemming bereikt met Udinese over de overname van Nahuel Molina. De Argentijnse verdediger tekent een contract voor vijf jaar bij de club uit de Spaanse hoofdstad.

Molina (24) voetbalde de afgelopen twee seizoenen voor de club uit de Italiaanse Serie A. Daarin kwam hij tot 68 wedstrijden, waarin hij tien keer scoorde en goed was voor zeven assists.

Molina speelt meestal als rechtsback, maar kan ook aan de linkerkant uit de voeten. Hij begon zijn loopbaan in de jeugd bij Boca Juniors, waar hij negen keer uitkwam in de hoofdmacht. Na periodes in Argentinië bij Defensa y Justicia en Rosario Central vertrok hij in 2020 naar Europa. Zijn optreden bij Udinese leverde hem ook een selectie op voor de nationale voetbalploeg van Argentinië. Molina speelde inmiddels zeventien interlands.

ADO Den Haag huurt verdediger Hall van Feyenoord

12.06 uur: Denzel Hall voetbalt komend seizoen voor ADO Den Haag. De club uit de Keuken Kampioen Divisie huurt de 21-jarige verdediger voor een jaar van Feyenoord, waar hij de hele jeugdopleiding doorliep.

Hall maakte afgelopen seizoen zijn officiële debuut voor Feyenoord. Hij kwam in twee competitieduels in actie, beide keren als invaller. In de jeugd van de Rotterdamse club speelde hij al onder Dirk Kuyt, de nieuwe hoofdtrainer van ADO.

„De gesprekken met de club en de trainer gaven me een goed gevoel en ik ben ervan overtuigd dat dit de juiste stap is voor mijn carrière op dit moment”, zegt de rechtsback op de website van ADO Den Haag.