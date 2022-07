Transfernieuws: RKC versterkt zich met aanvaller van Celta de Vigo

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

DONDERDAG 28 JULI

RKC huurt Lobete van Celta

20.28 uur: Julen Lobete is komend seizoen te bewonderen bij RKC Waalwijk. De aanvaller van Celta de Vigo wordt voor één seizoen gehuurd.

Lobete (21) is opgeleid door Real Sociedad, maar werd deze zomer gekocht door Celta. Die club verhuurt hem dus direct aan RKC.

FC Barcelona akkoord met Sevilla over komst verdediger Koundé

19.20 uur: FC Barcelona heeft de gewenste versterking in de defensie binnen. De Catalaanse club meldt donderdag een principeakkoord te hebben bereikt met Sevilla over de komst van de Franse international Jules Koundé, die nog wel medisch moet worden gekeurd.

De 23-jarige verdediger speelde drie jaar lang voor Sevilla, dat hem in 2019 voor 25 miljoen euro overnam van Girondins de Bordeaux. Bij die club doorliep Koundé ook de jeugdopleiding.

Spaanse media melden dat Barcelona zo'n 50 miljoen euro betaalt voor Koundé, die ook in de belangstelling stond van Chelsea. Dat bedrag kan door bonussen nog oplopen tot 60 miljoen.

Barcelona versterkte zich eerder deze transferperiode met Raphinha, Robert Lewandowski, Franck Kessié en Andreas Christensen.

SC Cambuur haalt Bergsma en ziet Kallon vertrekken

17:23 uur Leon Bergsma keert terug naar Nederland. De 25-jarige centrale verdediger speelt de komende drie seizoenen voor SC Cambuur, dat hem overneemt van de Zwitserse club FC Aarau.

Bergsma doorliep de jeugdopleiding van Ajax en in 2018 won hij met Jong Ajax de titel in de Eerste Divisie. Daarna vertrok hij naar AZ, waar een doorbraak uitbleef. Na een verhuurperiode bij FC Den Bosch ging Bergsma in 2020 naar Aarau. Voor die club speelde de aanvoerder bijna tachtig duels.

"Centrale verdedigers die comfortabel zijn aan de bal en daarnaast van nature een leidersrol aannemen in het veld zijn schaars en Leon is zeker zo’n type", zegt technisch manager Foeke Booy.

Issa Kallon gaat na vijf seizoenen weg bij SC Cambuur. De aanvaller, die 156 wedstrijden voor de Friese club in actie kwam, vervolgt zijn voetballoopbaan bij de Chinese club Shanghai Port FC.

FC Groningen versterkt zich met Noorse jeugdinternational

16:16 uur FC Groningen heeft de selectie versterkt met Isak Määttä. De 20-jarige Noorse jeugdinternational komt uit zijn eigen land over van de club Aalesunds FK. Määttä, een linkerverdediger, ondertekent bij FC Groningen een contract voor vier seizoenen.

Määttä speelde meer dan vijftig competitiewedstrijden voor Aalesunds maakte daarin vijf doelpunten. "Met het aantrekken van Isak hebben we de linksbackpositie nu dubbel bezet en kunnen twee jonge talentvolle verdedigers, Määttä en Yahya Kalley, een gezonde concurrentiestrijd met elkaar aangaan", zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen.

Willem II strikt ook middenvelder Jesse Bosch

14:00 uur Opnieuw versterking voor Willem II. Middenvelder Jesse Bosch, transfervrij vertrokken bij FC Twente, gaat in Tilburg aan de slag als hij de medische keuring doorstaat.

Willem II laat zich flink gelden op transfermarkt met eerder onder anderen Lucas Woudenberg, Kostas Lamprou, Jeremy Bokila, Erik Schouten en Matthias Verreth als aanwinsten.

Atlético Madrid neemt Molina over van Udinese

13.00 uur: Atlético Madrid heeft overeenstemming bereikt met Udinese over de overname van Nahuel Molina. De Argentijnse verdediger tekent een contract voor vijf jaar bij de club uit de Spaanse hoofdstad.

Molina (24) voetbalde de afgelopen twee seizoenen voor de club uit de Italiaanse Serie A. Daarin kwam hij tot 68 wedstrijden, waarin hij tien keer scoorde en goed was voor zeven assists.

Molina speelt meestal als rechtsback, maar kan ook aan de linkerkant uit de voeten. Hij begon zijn loopbaan in de jeugd bij Boca Juniors, waar hij negen keer uitkwam in de hoofdmacht. Na periodes in Argentinië bij Defensa y Justicia en Rosario Central vertrok hij in 2020 naar Europa. Zijn optreden bij Udinese leverde hem ook een selectie op voor de nationale voetbalploeg van Argentinië. Molina speelde inmiddels zeventien interlands.

ADO Den Haag huurt verdediger Hall van Feyenoord

12.06 uur: Denzel Hall voetbalt komend seizoen voor ADO Den Haag. De club uit de Keuken Kampioen Divisie huurt de 21-jarige verdediger voor een jaar van Feyenoord, waar hij de hele jeugdopleiding doorliep.

Hall maakte afgelopen seizoen zijn officiële debuut voor Feyenoord. Hij kwam in twee competitieduels in actie, beide keren als invaller. In de jeugd van de Rotterdamse club speelde hij al onder Dirk Kuyt, de nieuwe hoofdtrainer van ADO.

„De gesprekken met de club en de trainer gaven me een goed gevoel en ik ben ervan overtuigd dat dit de juiste stap is voor mijn carrière op dit moment”, zegt de rechtsback op de website van ADO Den Haag.