Huiberts wil met AZ aanhaken bij Ajax

„We hebben een selectie die goed genoeg is om op deze plaats te staan”, zegt de directeur voetbalzaken in een interview op de clubsite, tijdens het trainingskamp in de Spaanse stad Oliva. „We zijn kwalitatief goed genoeg om hier te staan.”

AZ won tijdens de zeventiende speelronde met 1-0 van Ajax, maar de Alkmaarders gingen de winterstop in met een kansloze nederlaag bij Sparta (3-0). „Dat gevoel neem je wel mee de winterstop in”, erkent Huiberts. „Dat is niet het beste gevoel. Maar met 41 punten hebben we het wel gewoon erg goed gedaan.”

AZ haalde ook de knock-outfase van de Europa League. „We willen ook in Europa verrassen en een ronde door komen, dat is weer een nieuwe doelstelling”, aldus Huiberts. AZ duelleert volgende maand met LASK Linz om een plek bij de laatste 32 clubs. „Daarnaast willen we in de competitie iedere wedstrijd winnen, om aan te blijven haken voor de bovenste plaats.”