José Mourinho: ’VAR was thee aan het drinken’

Mourinho vindt dat Andy Robertson het geluk aan zijn zijde had en aan een rode kaart ontsnapte na zijn onbehouwen overtreding op Japhet Tanganga. In de 66e minuut verloor Robertson de controle over de bal. In een poging om zijn fout te herstellen beging hij een keiharde tackle op Tanganga. Scheidsrechter Martin Atkinson zag er geen overtreding in en de VAR greep ook niet in.

Liverpool won met 1-0 in Londen dankzij een doelpunt van Roberto Firmino, die in de 37e minuut raak schoot.